Durante el fin de semana, Facebook e Instagram anunciaron que con la nueva actualización de iOS 14.5 los usuarios de Apple podrían perder la gratuidad de estas redes sociales.

Gracias a la nueva configuración de privacidad instaurada por iOS, los usuarios ahora deben dar su consentimiento para que las aplicaciones que utilizan puedan rastrear la actividad llevada a cabo en internet.

Esta información produjo que las apps de redes sociales enviaran a sus usuarios un mensaje para “ayudar a mantener gratis” sus servicios.

Un dato a considerar es que las redes sociales como Instagram o Facebook se han convertido casi en un compañero indispensable en nuestros dispositivos móviles.

La noticia ha surgido a raíz de una nueva actualización que las aplicaciones del iOS 14.5 requieren, donde se pide que el usuario acepte una petición de rastreo.

Se trata de una amenaza velada por parte de la compañía para rastrear en todo momento al usuario.

Se no aceptar esta petición, Instagram y Facebook podría dejar de ser gratuitas para iPhone. Esta actualización supone una auténtica autopista por parte de la compañía para obtener datos de sus usuarios, tan codiciados en el mercado y por el que los reguladores tecnológicos luchan para obtener ventaja sobre los gustos, aficiones o compras de los usuarios.

La polémica con dicha actualización de iOS es que por medio de la Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones (ATT por sus siglas en inglés) ahora se puede restringir el Identificador para Anunciantes (IDFA), al evitar que se recopile y comparta este registro se dejará de conocer los gustos del internauta limitando así los anuncios personalizados que puede ver por medio de sus cuentas de Facebook e Instagram.

La primera persona en dar a conocer las nuevas condiciones de estas redes sociales fue el investigador de tecnología Ashkan Soltani quien, por medio de un tuit, señaló: “Y comienza. Facebook e Instagram exploran tácticas adicionales de miedo para combatir los cambios de privacidad de la ATT de Apple en iOS 14”.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.

“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A

— ashkan soltani (@ashk4n) April 30, 2021