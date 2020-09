El domingo, el Miami Heat continuó con una impresionante racha similar a la de Cenicienta al eliminar a los Boston Celtics en el Juego 6 de las Finales de la Conferencia Este.

Ahora que su equipo jugará en las Finales de la NBA, los fanáticos del Heat han tomado las calles del sur de Florida para celebrar, reportó Miami.cbslocal.

Parecía probable que Miami llegara a los playoffs esta temporada una vez que adquirió al All-Star Jimmy Butler en un gran intercambio el verano pasado.

Pero nadie fuera del área de Miami esperaba que el equipo hiciera algo más que aparecer en la postemporada.

En cambio, el Heat derrotó a los favoritos Milwaukee Bucks en la segunda ronda de los playoffs y luego se hizo cargo de los Celtics en la siguiente ronda.

