Con el objetivo de tener todo adelantado el Festival de Cine de Miami, organizado por Miami Dade College anunció la continuidad de su relación con la empresa Variety ‘s Streaming Room, para la edición 2022.

Este importante evento de la cinematografía estadounidense se tiene pensado realizar del 4 al 13 de marzo del próximo año.

“Estamos encantados de renovar nuestra asociación con Variety y de que el festival vuelva a su formato tradicional en persona”, dijo Jaie Laplante, director ejecutivo del Festival de Cine de Miami.

Laplante indicó que espera que la asociación con la empresa sea de larga duración, ya que además de tener la responsabilidad del Festival de Cine de Miami, también se encargará de los detalles del Miami Gems se realizará del 4 al 7 de noviembre.

“Dada nuestra historia con el cine internacional, es natural asociarnos con Variety en la Mesa Redonda de Nominados a Largometrajes Internacionales, y esperamos seguir destacando a las mejores películas y cineastas de todo el mundo en nuestros dos festivales”, comentó Laplante.

Como parte del festival, Variety ‘s Streaming Room presentó el panel de directores de largometrajes preseleccionados de Oscar International con los 15 directores.

