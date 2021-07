El asistente digital al que siempre he llamado Alexa tiene una nueva opción de nombre, Ziggy, y una nueva voz que suena masculina para emparejarse con “Ziggy” o no. Eres libre de mezclar, y remezclar, esas opciones como quieras, ya que hay configuraciones separadas para la voz y la palabra de activación (y una no está vinculada a la otra).

Alexa ya tenía varios otros “nombres” (si puedes llamarlos así): tu dispositivo Echo ya podía responder a “Amazon“, “Echo” o “Computadora”, así como a “Alexa”. “Ziggy” es el primer nombre que aparece como una opción además de “Alexa”. Contó CNET.

Algunos han asumido que “Ziggy” indica un nombre “masculino”, pero no estoy tan seguro. Para mí, es evocador del personaje Ziggy Stardust de David Bowie, un andrógino extraterrestre del futuro, enviado para ayudar a la Tierra.

Pero, vaya, esa no es la única teoría. Como me dijeron una y otra vez , Ziggy es también el nombre de la computadora en Quantum Leap, a la que los personajes se refieren a lo largo de la serie usando pronombres masculinos . Sin embargo, cuando finalmente se le dio una voz a este Ziggy ficticio, fue, mira esto, una mujer

En caso de duda, pregunte. Alexa te dirá ella misma: “Como IA, no tengo género”.

Ahora, antes de que me tuiteen sobre las tres opciones de voz de celebridades que puedes pagar para poner en tu dispositivo Amazon Echo , Melissa McCarthy y Shaquille O’Neal , sí, tienen un género (porque son personas vivas). Sin embargo, esos complementos no reemplazan todo lo que dice Alexa (el cambio a la nueva voz, sin embargo, sí lo hace). Más bien, esas celebridades prestaron sus voces a solo unas pocas respuestas selectas, como el clima, los cronómetros y algunas preguntas tontas y específicas de la personalidad.

Cómo cambiar la voz de tu Echo (con cualquier palabra de activación)

Al igual que con la palabra de activación, hay una manera fácil: “Alexa, cambia tu voz”. Su dispositivo Echo confirmará con la nueva voz. Si cambia a la voz que suena masculina, también se le dirá cómo cambiar la palabra de activación. Luego está el camino difícil:

1 . Repita los pasos 1 y 2 de arriba, pero en lugar de Wake Word , toque la voz de Alexa .

2 . Elija entre Original (con un sonido femenino) y Nuevo (con un sonido masculino), luego simplemente salga de ese entorno.