Florida dio marcha atrás este miércoles y dijo que un puente en el centro de Jacksonville se puede decorar con luces arcoíris para celebrar los derechos de los homosexuales, un día después de haber ordenado que se apagaran.

Taryn Fenske, portavoz del gobernador Ron DeSantis, dijo a The Florida Times-Union que no sabía por qué el Departamento de Transporte de Florida había ordenado que el puente Acosta, propiedad del estado, volviera a su iluminación azul normal el martes por la noche, pero dijo que el arcoíris los colores volverán el miércoles por la noche.

En esta foto proporcionada por la Autoridad de Transporte de Jacksonville, el Puente Acosta está iluminado con luces de arco iris en honor al Mes del Orgullo, el lunes 7 de junio de 2021, en el centro de Jacksonville, Florida.

Florida las había apagado alegando que la decisión no fue motivada por animus, sino porque la exhibición violó las regulaciones. Las luces se volvieron azules la noche del martes 8 de junio.

La Autoridad de Transporte de Jacksonville había planeado usar luces de arco iris en Acosta durante toda la semana en honor al Mes del Orgullo, que conmemora la lucha por los derechos de los homosexuales. El estado ha permitido numerosas exhibiciones de iluminación de celebración en el puente para honrar las fiestas patrióticas, celebrar al equipo de fútbol americano de los Jacksonville Jaguars y crear conciencia sobre las enfermedades.

DeSantis, un republicano, fue criticado la semana pasada cuando, el primer día del Mes del Orgullo, firmó una ley que prohíbe a los atletas transgénero participar en deportes escolares.

El estado había rechazado anteriormente la solicitud de Sarasota de iluminar su puente John Ringling Causeway con luces de arco iris este mes a pesar de permitir también otras exhibiciones allí. La oficina del gobernador no respondió de inmediato a un correo electrónico del miércoles de The Associated Press preguntando si esa exhibición ahora también estará permitida.

De acuerdo con la política de iluminación de puentes del estado, el departamento de transporte puede rechazar cualquier esquema de color temporal que considere ofensivo o no en el mejor interés del público. También dice que las exhibiciones de iluminación especial deben limitarse a feriados o celebraciones federales o estatales y “eventos de amplio interés e importancia para la comunidad aprobados por los gobiernos locales”. Fenske dijo que esas políticas serán revisadas.