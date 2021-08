La Florida Supercon regresa a Miami Beach este septiembre para otro evento de tres días dirigido a todos los amantes de los cómics, la animación, los dibujos animados, el anime, los videojuegos, el cosplay, la fantasía, la ciencia ficción, cultura pop y todo lo geek.

La convención de cultura pop más grande del sur de Florida reunirá a celebridades, actores de doblaje y creadores de cómics para paneles especiales.

Algunos de los invitados que ya han sido anunciados incluyen todo el elenco de doblajes en inglés y español de My Hero Academia, Afua Richardson de Black Panther: World of Wakanda y Lovecraft Country, y Jimmy Palmiotti de Harley Quinn y Wonder Woman, entre otros.

El Cosplay Central de Supercon es un un área completamente dedicada al arte de los disfraces, manualidades y personajes. Allí los fanáticos podrán unirse a cosplayers profesionales, participar en el Cosplay Showcase y participar en los talleres en el Cosplay Central Stage para trabajar en tus habilidades de vestuario.

También podrán participar en el Campeonato Internacional de Cosplay Central Crown de Supercon.

Supercon presentará un área completa especialmente dedicada a experiencias interactivas, juegos, socios culturales locales y minoristas de anime / manga para su propio pequeño santuario de anime.

Para aquellos a los que les gustan los juegos, Supercon ofrecerá todo tipo de modos de juego, incluidos torneos de juego organizados, juego gratuito para los juegos nuevos más populares, favoritos retro e incluso juegos de cartas y juegos de mesa.

El Supercon After Dark incluye fiestas posteriores los viernes y sábados, juegos nocturnos, karaoke e incluso paneles después de la oscuridad.

Florida Supercon llegará al Centro de Convenciones de Miami Beach ( 1901 Convention Center Drive) del viernes 10 de septiembre al domingo 12 de septiembre. Los boletos ya están a la venta.