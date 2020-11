Uno de los parlamentarios de la oposición venezolano, Luis Florido, alertó este sábado a las autoridades de la Federación Rusa sobre la ilegalidad de la ley antibloqueo, la cual fue presentada en un foro empresarial Rusia-Venezuela por Delcy Rodríguez, según reportó elnacional

Florido aseguró que la “ley” fue aprobada por la asamblea nacional constituyente, por lo que Florido la calificó de “absolutamente inconstitucional”, pues no emana del único poder público legítimamente reconocido para legislar en esta materia que es la Asamblea Nacional.

Agregó que “la asamblea nacional constituyente no ha sido reconocida por casi ningún país del mundo. No tiene la legitimidad para hacerle ellas porque su facultad constitucional es diseñar exclusivamente una constitución y no fue lo que hicieron. Lo que intentaron fue usurpar las facultades de la Asamblea Nacional”, afirmó Florido.

Instó a las autoridades, empresarios e inversores de la Federación Rusa a hacer caso omiso al planteamiento sobre la referida ley debido a que a su juicio “les perjudicaría hacer cualquier inversión en el país no sólo por la poca transparencia sino por la ilegalidad del instrumento”.

La Ley Antibloqueo es absolutamente inconstitucional, no emana del único Poder legítimamente electo y reconocido para legislar que es la @AsambleaVE por lo tanto cualquier acuerdo para inversiones en Venezuela debe ser en el marco de la legalidad. pic.twitter.com/RG1vLyX5Oy — Luis Florido (@LuisFlorido) November 14, 2020

Afirmó que la AN está de acuerdo con que se hagan inversiones en el país, pero de manera legal.

Florido destacó que mientras no se elija una nueva Asamblea Nacional con unas elecciones justas libres y verificables, “y no la farsa convocada para el 6 de diciembre”, la Asamblea Nacional legítima continuará vigente y es la única con competencia legislativa en el país.

