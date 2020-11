Acusan a un oficial del Departamento de Correccionales de Florida por asesinar a un hombre que mantenía detenido dentro del Institución Correccional de Lake.

Por Redacción MiamiDiario

Según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Michael Raymond Riley, Jr., de 27 años, mató a Christopher Howell mientras estaba detenido.

“Estoy muy contenta de que en menos de un año hayamos conseguido un arresto por una paliza que no tenía por qué ocurrir”, dijo Debra Bennett, directora ejecutiva del programa Change Comes Now. Ella lucha contra la injusticia dentro del sistema penitenciario.

La declaración jurada de arresto de Riley y la orden de arresto aún están selladas por un juez, por lo que los detalles de lo que sucedió detrás de los muros de esta prisión el 18 de junio aún no están claros.

“La víctima murió como resultado de las acciones emprendidas por Riley en su calidad de oficial correccional”, informó el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida a través de un comunicado.

Howell estaba cumpliendo condena por robo y cargos de asalto agravado, después de robar un cuchillo de 8 dólares en Home Depot y luego 60 dólares en cargos de telefonía celular de un objetivo en el sur de Florida.

Riley fue arrestado el lunes por un cargo de asesinato en segundo grado. Los registros de la corte muestran que el martes por la tarde ya había pagado su fianza de 50.000 dólares y estaba fuera de la cárcel.

Tras conocer esta noticia Bennett resaltó que “es una gran bofetada en la cara. Es una bofetada en la cara para cualquiera que siga en esa prisión. Una bofetada en la cara a todos los hombres de esa celda de confinamiento que presenciaron la paliza. Es una bofetada en la cara de la madre de Christopher Howell cuando enciende el noticiero y ve que el tipo ya está en libertad condicional”.

Con información de Fox35Orlando