Un número considerable de los residentes del edificio Surfside que se derrumbó son extranjeros. Mi oficina, dijo el Gobernador Ron DeSantis se encuentra en el centro de reunificación familiar para ayudar y brindar ayuda con la obtención de visas humanitarias para sus seres queridos que necesitan viajar a EE. UU.

Los escombros en Surfside siguen siendo inestables y potencialmente peligrosos. Los equipos de rescate están trabajando para encontrar sobrevivientes mientras intentan evitar incendios o derrumbes adicionales que pondrían en peligro a los socorristas o a los sobrevivientes que aún estén atrapados. Situación extremadamente difícil.

Los equipos de búsqueda y rescate se están moviendo con cuidado para eliminar los escombros en #Surfside porque los ingenieros aún mantienen la estabilidad de lo que queda de la estructura colapsada.

Estamos trabajando para determinar si existen capacidades federales que los ayudarían a abordar esto, señaló el Gobernador.

