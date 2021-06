El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade hizo un llamado a quienes residen en Champlain Towers, 8777 Collins Avenue,. Solicitaron que se complete un formulario de verificación de bienestar como parte de los esfuerzos del Condado Miami-Dade para garantizar que todos los inquilinos del edificio sean contabilizados.

El Comando de Incidentes continúa coordinando las operaciones de búsqueda y rescate en Champlain Towers. “Mientras experimentamos algunas inclemencias del tiempo, continuamos trabajando diligentemente para responder a este incidente”, comunicaron en sus redes sociales..

Un centro de reunificación familiar está abierto en 9301 Collins Avenue para las personas que busquen a parientes desaparecidos o que no hayan sido contabilizados, afirmaron.

Si tiene familiares cuyo paradero se desconoce, llame al 305-614-1819.

#MDFR Incident Command continues to coordinate operations of the search and rescue efforts at Champlain Towers. While we’re experiencing some inclement weather, we continue to work diligently in responding to this incident. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/aCZlnrLVeE

Las únicas fuentes oficiales de información sobre el colapso del edificio de Miami Beach son

@MiamiDadePD y @MiamiDadeFire

The official sources of information regarding the #SurfsideBuildingCollapse are @MiamiDadePD and @MiamiDadeFire. All information is being provided to the press on the scene. The MDPD Public Information Office can be reached at 305-471-1900. pic.twitter.com/IrJvQhsqkf

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 24, 2021