Heat cedió en el sexto juego de las finales ante los Lakers, que son los nuevos campeones de la NBA

El sueño del Heat de Miami deberá aguardar al menos una temporada más, después que perdiera por 106-93 en el sexto juego de las finales, con el que los Lakers de Los Ángeles se coronaron campeones de la NBA en el 2020.

LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia en conseguir tres títulos con tres equipos diferentes, a eso agregarle que ha quedado MVP en cada una de las ocasiones. Entre él y Anthony Davis llevaron a los Lakers al campeonato.

Uno muy sentido, pues le han dedicado este título al fallecido Kobe Bryant, jugador leyenda del equipo de Los Ángeles y del mejor baloncesto del mundo.

James anotó 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para que LA derrotara sin inconvenientes al Heat de Miami

Ofrece el título número 17 de los Lakers, igualando a los Boston Celtics con la mayor cantidad de todos los tiempos. Y esta llega cuando los Lakers honraron esta temporada a Kobe Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero en enero .

Es el cuarto campeonato de James, incluidos dos con Miami y otro con Cleveland, y fue nombrado MVP de las Finales por cuarta vez.

“Significa mucho representar a esta franquicia”, dijo James en su entrevista en la cancha posterior al juego. “Le dije a la dueña de los Lakers Jeanie Buss cuando llegué aquí que iba a llevar a esta franquicia a la condición en la que pertenece”.

Jugando sin el armador Goran Dragic desde el Juego 1 de las Finales, hasta que regresó el domingo, y también perdiendo al All-Star Bam Adebayo por dos juegos, Miami finalmente no pudo igualar el poder estelar de los Lakers de James y Davis.

“Los Lakers fueron mejores”, dijo Dragic. “Nos peleamos. Desafortunadamente, no lo tuvimos hoy, pero tenemos que seguir adelante “.

Dragic: "They told me when I snapped the fascia, I basically did my own surgery." Says it will just heal with time. "The one thing I didn't have was time."

— Clay Ferraro (@ClayWPLG) October 12, 2020