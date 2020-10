Esta semana comenzó el plazo de inscripción para participar en el Programa de Visas de Diversidad de Estados Unidos del 2022 (DV-2022). el mismo culmina el 10 de noviembre de este año. Para que llene correctamente su solicitud, el Departamento de Estado dio unas recomendaciones para ganar la Lotería de Visas 2022.

Redacción MiamiDiario

El Departamento de Estado vuelve a realizar la Lotería de Visas 2022 de inmigrante. A través de este programa EEUU sorteará 55,000 green cards a extranjeros. La participación es muy sencilla y gratuita, indicó El Nuevo Herald

Debe leer todas las Instrucciones del Programa de Visas de Diversidad 2022. Allí están todos los detalles de cómo participar en el sorteo.

También dice quiénes pueden calificar. Asimismo tiene una sección de preguntas y respuestas frecuentes. Una de las más importante es tener el pasaporte válido y vigente para participar en la Lotería de Visas.

Este es uno de los programas más populares para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

En el sorteo del DV-2021 participaron 6. 741,128 personas de todo e mundo. Incluyó a 11. 830. 707, ya que además de los participantes entraban algunos de sus familiares.

Recomendaciones del gobierno de EE.UU.

No reusar fotografías del registro de ediciones anteriores de la Lotería de Visas.

Debe presentar, junto a la solicitud electrónica, una fotografía digital reciente, tanto del postulante como de su cónyuge e hijos, que cumpla estos requisitos del gobierno de EEUU.

Las fotos deben haber sido tomadas en los últimos seis meses.

Do not reuse photos for Diversity Visa Program entries. Your photo must be taken within the last 6 months. https://t.co/IFt5n5zfWN pic.twitter.com/IhzCzbgd7W — Travel – State Dept (@TravelGov) October 4, 2020

Guardar el número de confirmación del registro en el programa.

El proceso de inscripción electrónica solo se hace a través del sitio https://dvprogram.state.gov/, el programa le dará al aspirante un número de confirmación del registro.

Los participantes de DV-2022 luego deben revisar la sección Entrant Status Check, para verificar si su inscripción fue seleccionada usando el número de confirmación que recibieron cuando presentaron sus planillas.

Applying for DV-2022? Keep your confirmation number. You will need it to check the status of your entry. https://t.co/6BfjcsQLNN pic.twitter.com/sieH6KkDcO — Travel – State Dept (@TravelGov) October 5, 2020

Incluir a cónyuges y todos hijos menores en la solicitud

De acuerdo a las instrucciones gubernamentales, todo extranjero que se registre para el sorteo DV-2022, debe listar en la planilla a su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años, incluso si estos familiares no viajarán junto al solicitante principal. Más instrucciones aquí.

If applying for DV-2022, you must list your spouse and all unmarried children under the age of 21, even if they will not be traveling with you. See the full instructions here: https://t.co/pb5baDPL3D pic.twitter.com/HsioV5klUF — Travel – State Dept (@TravelGov) October 6, 2020

Cómo participar

Llenar el formulario de inscripción y remitirlo a a dvlottery.state.gov . Solo permite un registro por persona.

Tras inscribirse en línea, el aspirante a la green card verá una pantalla de confirmación con su nombre y número de confirmación que debe imprimir para verificar si es elegido entre los ganadores.

Las personas que ya viven en Estados Unidos con estatus de no inmigrante también pueden participar, siempre que su país de origen esté incluido.

Para el sorteo del 2022, los ciudadanos participantes deben provenir de cualquier país menos de estos: Bangladesh, Brasil, Canadá, China (incluida Hong Kong), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) y su territorios dependientes y Vietnam.

