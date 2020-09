El Heat buscaba este viernes terminar la serie ante los Celtics y avanzar a las Finales de la NBA, pero le faltó el hambre que tuvo su rival, con la que consiguió resucitar cuando lo tenía todo perdido.

Por redacción MiamiDiario

El equipo de Boston con una gran segunda parte se impuso 121-108 al quinteto de Miami que de este modo vio reducida a 3-2 su ventaja en las Finales de la Conferencia Este, reportó ESPN.

Y eso que el Heat jugó la primera parte de modo impecable, pero la defensa se cayó en el tercer cuarto y eso le costó el juego ¡Otra vez el dichoso tercer cuarto!

Esta vez de nada sirvió el “toque arrebato” de Udonis Haslem, sus palabras cayeron en un saco roto. No era la noche para que cayeran los triples de Miami (19.4%), pero tampoco fue la noche en la pintura, donde los Celtics le superaron 56-48.

“Independientemente de si entra o no, eso no puede afectar su compromiso en el otro lado de la cancha”, dijo el entrenador Erik Spoelstra. “Se sintió como si eso pasara. No competimos lo suficientemente duro a la defensiva y pagamos el precio por eso”.

De igual modo el Heat peleó hasta el final. Contra todo y contra todos, con más corazón que cabeza y ahora solo le queda reagruparse, ver los errores y salir a comerse a Boston en el Juego 6 el domingo… los 48 minutos.

👇 17 point 1st half for your shooter👇 pic.twitter.com/ykn05JoXhA — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 26, 2020

Hasta seis jugadores de Miami terminaron con doble dígitos, pero no estuvo a su altura en defensa, permitiendo 121 puntos y por ahí se le fue la victoria

A Goran Dragic, todo corazón, lo llevaron recio y tuvo que salir del juego por seis faltas. No obstante fue el mejor del Heat con 23 puntos.

Duncan Robinson se encendió al inicio del partido, con tres triples y, aunque luego se apagó, en general estuvo bastante bien terminando con 20 puntos.

Jimmy Butler no fue el de las grandes noches, pero cumplió con 17 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, más un robo y un tapón.

Bam Adebayo estuvo parecido, pero algo más mermado y no fue dominante en la pintura, tal vez por la lesión en su brazo izquierdo, terminando con 13 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

Adebayo incluso llegó a culparse de la derrota, diciendo que fue por él, que jugó terrible; pero Butler no lo vio así.

“No lo es. Es de todos. Él hace tanto que a veces puede sentirse así”, dijo Butler. “Pero definitivamente no es para él. Es de nosotros como un todo”.

Jae Crowder terminó con 14 puntos y seis rebotes, pero con 0-6 de triples quedó a deber.

Tyler Herro, aunque no estuvo mal, si muy lejos de lo consiguió el miércoles terminando con 14 puntos con 6 de 12 (2-5 en triples.

También hay que darle mérito a la defensa de los Celtics, producto de su sentido de urgencia, y a su buen ataque, destacando Jason Tatum con 31 puntos y 10 rebotes, Jaylen Brown con 28, Daniel Theis con 15 y 14 rebotes, Kemba Walker con otros 15, Marcus Smarts con 12 y Gordon Hayward con 10.

