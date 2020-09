Derlin Newey, repartidor de pizza de 89 años y natural de Utah, es el protagonista de esta emotiva historia que tuvo lugar en Estados Unidos.

Este entrañable repartidor de pizzas de Papa John’s fue sorprendido por la familia Valdez que le otorgó una suculenta propina de, nada más y nada menos que, 12.000 dólares, reportó CNN.

A sus casi noventa años, Newey se ve en la obligación de trabajar unas treinta horas semanales al no poder permitirse pagar sus facturas con su pensión, por lo que esta familia decidió darle una gran ayuda.

El pasado martes, Newey se disponía a repartir varios pedidos cuando fue sorprendido con un cheque firmado por su “familia TikTok”. Pero, ¿qué significa esto? La familia Valdez explicó que tenían por costumbre grabar en dicha red social las entregas de este repartidor tan querido por todos ya que siempre se presentaba en los hogares con gran amabilidad y una sonrisa.

Unas entregas que llegaron al corazón de muchos usuarios de TikTok acumulando más de 53.000 seguidores. “Es una locura, todos lo aman”, explica Carlos Valdez.

La matriarca de la familia explicó que decidieron hacer una colecta para que Newey no tuviera necesidad de trabajar a tan avanzada edad. Y efectivamente, la donación fue un éxito rotundo alcanzando los 12.000 dólares.

El anciano, que ni sabía qué era TikTok, agradeció el gesto entre lágrimas. “¿Cómo puedo dar las gracias? No sé qué decir, excepto gracias”, llegaba a pronunciar Newey ante tanta emoción y sin creerse lo que estaba ocurriendo.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews

