Y los Marlins están en la postemporada. Por primera vez en 17 años, el equipo que sufrió como ninguno en esta loca contienda, aseguró su pase a la gran fiesta de octubre en la misma ciudad y ante el mismo equipo sobre el cual celebró su última victoria importante.

Los Marlins sellaron su pase a los playoffs con un triunfo 4-3 en extra inning sobre los Yankees en Nueva York, que trajeron memorias de aquella Serie Mundial del 2003, reportó El Nuevo Herald.

THE 2020 MIAMI MARLINS ARE POSTSEASON BOUND. #JuntosMiami pic.twitter.com/TEdhm6mk4y

De modo que el conjunto que estuvo a punto de acabar con la campaña con su masivo contagio de coronavirus, el que perdió 18 jugadores en cuarentena y sumó una cantidad igual a la carrera, el que debutó a 18 novatos, de ellos 12 lanzadores, el que realizó 174 cambios de personal, supo imponerse a todas las adversidades para lograr algo que solo había alcanzado dos veces en su historia.

Miami llegó a este encuentro con el dos por número mágico, pero la derrota de Filadelfia en Tampa Bay se combinó con este éxito en Nueva York para que los pupilos de Mattingly celebraran de la manera en que se hace en estos tiempos de pandemia.

“Esto es algo emocional, no puedo contener las lágrimas’‘, comentó Miguel Rojas. “Esto ha llevado mucho esfuerzo, trabajo. Estoy orgulloso de los muchachos. Desde el primer día sabía que este era un grupo especial. De arriba a abajo la organización creyó en este grupo. Ha sido un año difícil, pero estábamos seguros de que íbamos a mejorar’‘.

It wasn't a dream. pic.twitter.com/iDiaAtZYyi

Los Marlins aprovecharon varios errores de los Yankees para vencerlos, especialmente en la 10ma entrada, cuando Monte Harrison fue sorprendido en una corrida a la goma y el receptor tiro mál a tercera para permitir que luego anotara con un elevado de sacrificio de Jesús Aguilar.

Garrett Cooper puso delante a los peces con su sexto cuadrangular de la temporada y dos hombres en circulación ante los envíos de JA Happ, quien luego caminaría otras cuatro entradas sin permitir libertades, pero esto juego llevó la firma de Alcántara.

El lanzador dominicano, quien con su sinker rápida y descendente, obligó a los Yankees a batear por el suelo en repetidas ocasiones y en tres produjo jugadas de doble matanza para reducir a una alineación que carga dinamita en hombres como Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Luke Voit, el actual líder de cuadrangulares de las Mayores.

“Estamos muy felices, pero tenemos que seguir lo que estamos haciendo, ganar juegos’‘, dijo Alcántara..”Salí entrada tras entrada, atacando a esos bateadores, lanzando strikes. Esa era mi mentalidad para este juego. Todos hicieron lo suyo para ganar’‘.

What a road this is. #JuntosMiami pic.twitter.com/5TGod5B5IF

— Miami Marlins (@Marlins) September 26, 2020