Herramientas para ayudar a manejar el estrés y el miedo de tus hijos por el coronavirus

Aunque los síntomas físicos del Coronavirus están ya muy bien documentados, sin embargo, los efectos de la salud mental para los millones de niños en los Estados Unidos sin escuela, no están tan claros. A pesar de que los niños no se consideran de alto riesgo y, por lo tanto, son mucho menos propensos a enfermarse, sólo estamos empezando a entender lo que la pandemia podría significar para la salud mental y el bienestar emocional de los niños.

Por Redacción MiamiDiario

Todo esto es mucho para un niño poder procesar. Está por un lado la interrupción de sus actividades normales como la escuela, la repentina separación de todos sus amigos, el miedo a que sus padres pierdan, o ya hayan perdido su trabajo, y que no puedan pagar el alquiler, o la comida y, por supuesto, el miedo al virus en sí.

Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos durante este tiempo de cambio e incertidumbre? Muchos profesionales de la salud mental y expertos en crianza dicen que una de las cosas que puedes hacer es proporcionarles herramientas para lidiar con el estrés y el miedo. Frances Fox, una chamán de renombre mundial con sede en Miami, experta en medicina alternativa y visión remota, ha desarrollado los protocolos FOX YOGA MENTAL PARA NIŇOS, unas herramientas alternativas diseñadas para reducir el estrés y los temores de sus hijos asociados con el Coronavirus.

Los protocolos de Fox Yoga Mental para niños son herramientas destinadas a reducir el estrés y los miedos de tus hijos asociados con el coronavirus:

Estos ejercicios simples ayudarán a tus hijos a evitar y purificar las consecuencias emocionales y mentales causadas por el estrés. ¡Hazlos con ellos para crear armonía durante el distanciamiento social y el aislamiento!

¿Qué son los mantras?

Un mantra es una herramienta que libera la mente de pensamientos, emociones e imágenes negativas.

1.Mantra de purificación

Los mantras de purificación actuarán como una aspiradora, absorbiendo y purificando los pensamientos y emociones negativos de tus hijos. Los niños deben repetirlos en silencio mientras liberan la respiración por la boca durante el día.

Para purificar a tus hijos del miedo, pídeles que elijan un mantra para repetir en silencio:

Aunque tengo miedo, me amo y me acepto.

Aunque tengo miedo porque mis padres están peleando, me amo y me acepto.

Aunque tengo miedo de que mis padres / abuelos se enfermen, me amo y me acepto.

Aunque tengo miedo de enfermarme, me amo y me acepto.

Para purificar sus mentes de la soledad y el aislamiento, pídeles que elijan un mantra para repetir en silencio:

Aunque estoy triste porque no puedo ver a mis amigos, me amo y me acepto.

Aunque me siento solo, me amo y me acepto.

Para purificar sus mentes de la frustración y la ira de estar en cuarentena, pídeles que elijan un mantra para repetir en silencio

Aunque me molesta vivir así, me amo y me acepto.

Aunque estoy enojado con mis padres / hermano / hermana, me amo y me acepto.

2.Mantras de Intención

Los mantras de intención alinean los diferentes niveles de la mente. Los niños deben repetirlos silenciosamente en la cabeza mientras liberan el aliento por la boca.

Por favor, Dios, ayúdame con mi intención de mantenerme saludable.

Por favor, Dios, protege a todos en mi familia del virus.

3.Mantra OM

A los niños les encanta el OM Mantra. El sonido de OM abre y energiza un importante canal de energía para ellos. Pidele a tus hijos hagan el mantra OM tan a menudo como puedan durante el día.

4.Visualización

Pídele a tu hijo que cree una imagen en su mente donde se vean en el futuro hablando con un amigo / familiar por teléfono mientras dice las siguientes palabras:

“¡No fue tan malo, y todos están bien!”

Pídeles a tus hijos que respiren mientras visualizan la escena que crearon. Si puedes hacer que lo dibujen, lo mejor que puedan, eso anclará aún más el futuro que les gustaría crear.

