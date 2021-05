Jaded Smith, hijo del celebre actor Will Smith, no solo quiere triunfar en la pantalla grande, como lo hizo su padre, si no que también quiere ser exitoso en el ámbito empresarial.

Por eso este sábado anunció que abrirá un restaurante, en donde se cancelará lo que tenga el cliente en los bolsillos.

Local tendrá una amplia carta

El restaurante que llevará por nombre, I Love You y tendrá una amplia carta, pero sin perder su norte de la comida vegana.

“Si no eres un homeless, no solo tienes que pagar, sino que tienes que pagar más de lo que vale la comida para poder pagar así por la persona que viene detrás”, explicó el joven en un comunicado.

As a love letter to Los Angeles, Jaden Smith is opening up a restaurant for Skid Row’s homeless population. pic.twitter.com/VC2HCG77Vl — The Recount (@therecount) May 15, 2021

Smith ayuda a las personas más necesitadas

Desde hace dos años Smith, tiene un puesto ambulante, en el que reparte comida a las personas de bajo recurso de Los Ángeles y ha resultado un éxito.

El concepto ha tenido éxito, por la ayuda que le ha proporcionado a los habitantes de bajo poder adquisitivo de la capital del estado de California.

Aún no se sabe cuando será la apertura del nuevo restaurante de Jared Smith, pero mucha gente augura que será un éxito.