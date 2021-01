El Pensamiento de Hoy

“Quien habla de paz y no la hace entra en contradicción”.

Papa Francisco

Por la Doctora Aurora

Aries (Marzo 22- Abril 20)

Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Atención

El amor debe cultivarse cada dìa porque nunca està seguro del todo. Tu pareja se siente abandonada y aunque te ama sientes que ha pasado a un segundo lugar pues sólo están pendiente de la política. Vas a tener que anotar en tu agenda, ocuparte del ser al que amas. Sigue los dictados de tu corazón. Verás tus anhelos cumplidos a nivel personal.

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Pasión

El fuego te acompañará en este cruce por la vida en estos momentos difíciles que ya se están comenzando a superar, sigue adelante pues te esperan buenas sorpresas en todos los sentidos.

Géminis (Mayo 22-Junio 22)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Complicidad

Finaliza un mes y mañana estarás haciendo planes. Buen momento para viajar en pareja, hacer buenos negocios o trabajar afuera. Mucho amor y pasión.Empiezan a brillar laboralmente desde ahora aunque lo afectivo se muestre un poco más difícil, no pierdan las ganas de encarar pasiones nuevas.

Cáncer (Junio 21- Julio 20)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Ganar

Disfrutan de ese viaje que ustedes ya tienen programado desde principios de año. Confías en personas que no son las que más te convienen, tu familia te lo advierte y te enojas, Se irán de viaje, lo pasan bien, resuelven los problemas de la pareja, Intenta enfocarte en la felicidad y no hagas caso de los detalles que pueden resultar perturbadores.

Leo (Julio 24- Agosto 23)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Relaciones

Vive tranquilo. Las personas que te rodean tienden a respetarlos inconscientemente. Sales con victoria de una situación que parecía inamovible, Siguen simplificándose un poco algunas cosas trancadas aunque todavía debe ser muy perseverante y mantener sus objetivos claros y enfocarse en lo que desea.

Virgo (Agosto 24- Septiembre 22)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Salud

Estás descuidando el orden contigo mismo, la salud, la belleza todas esas cosas buenas a las cuales tienes derecho han pasado a un segundo plano, Intenta reinventarte pues andas en un invernadero emocional y debes activarte. Recuerda qye eres el eje de tu entorno, mejor toma un descanso y reinicia tu computadora mental.

Libra

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Misterios

Sientes que puede expresar tu amor sin condicionamientos y obtendrás un buen futuro en la relación. La única realidad que tienes es la del amor. Busca la manera de recuperar la calma y disfruta de los rayos de sol que te están iluminando.Tendrás que ocuparte de tu salud, los dientes, el peso, el cabello, todo indica que llegó el momento de renovarte,

Escorpio, octubre 23 – Nov iembre 21

Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe

Felicidad

Buscas carreras y oficios sin grandes riesgos. Y en el amor y en el sexo se mostrarán realmente como eres, La felicidad la encontrarán con las personas autènticas y sinceras, No acostumbras atender las recomendaciones de otros y prefieres conducirte por tu cuenta, entonces tienes que ponerte a estudiar para que mejores tus criterios. Algunas veces vas a actuar con desconfianza y egoísmo La vida y la felicidad para las cuales has sido creado son posibles y lo sabes.

Sagitario (Noviembre 22-Diciembre 21)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista

Talento

Tratas de ser selectivo, pero luces desconfiado. Lo importante no es tener a alguien al lado, sino tener a los que te suman. Tendrás que ser constante y evitar la dispersión. Puede que la meta u objetivo a alcanzar se encuentre en la cima de la montaña. Hay dos clases de talentos, los que usas para ganarte la vida, y los que disfrutan quienes viven conmigo, lo ideal es que disfrutes con tu trabajo y también en el hogar, pero eso no siempre se logra.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 20)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Talento

Sacas a relucir tu talento que te es innato, sabes que podrías vivir fácilmente por medio de cualquiera de las bellas artes. Hay un cambio que te va a ayudar. Amas la independencia Buscas tu propia vía, tal vez es la fuente de la infelicidad de ellos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero puedes planificar lo que deseas paa año. Mientras tú sepas quién eres, no tienes nada que demostrar.comienza por ir a hacerte un buen chequeo médico, eso te dará mucha tranquilidad. Es el momento, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Acuario (21 Enero- 21 Febrero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Armonía

Alcanzar la armonía interior es la mejor meta que puedes tener. Ten paciencia y fe. No te detengas en tus debilidades porque tienes muchas fortalezas. Las cosas buenas te van a llegar de donde menos te imaginas y de modo inesperado. te sobra prefieres preparar alimentos y veladas pensadas en los niños, en los parientes y en los ancianos.

Piscis (22 de Febrero-21 Marzo)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Reflexiones

Llevar felicidad y fascinación a la existencia de los demás será tu meta.La enfermedad de una persona cercana mantiene tu cabeza ocupada, deja de sufrir por adelantado, porque nunca se sabe cuánto tiempo ocupa una situación de fallas en la salud. Hay situaciones causadas por circunstancias que no dependen de ti, aprende a convivir con ellas. Deja que todo siga su curso .

Efemérides

Tal día como hoy

El 31 de enero de 1915:

En la Primera Guerra Mundial, los alemanes y los rusos se enfrentan en la batalla de Bolimov.

Por primera vez en la Historia humana, el ejército alemán utiliza una gran cantidad de gases lacrimógenos (bromuro de xililo), pero se congelan.

En el ataque convencional que continuó, murieron 40 000 soldados rusos.

Se enfrentó el Imperio alemán contra el Imperio ruso.

En el campo de batalla, se enfrentó el 9.º Ejército alemán (al mando del general August von Mackensen) y el 2.º Ejército ruso (comandado por el general Vladímir Smirnov).

Los alemanes intentaron utilizar bromuro de xililo (un gas lacrimógeno)1​ contra los rusos. Sin embargo, el frío hizo que el producto se congelara, anulando su efectividad.

Debido al fracaso del ataque con gas, los alemanes decidieron enviar a sus tropas a atacar a los rusos. Los rusos contraatacaron enviando once divisiones al mando del general Vasili Gurko. La artillería alemana repelió el ataque.

Los rusos sufrieron cuarenta mil bajas en esta batalla, pero ninguno de los dos bandos obtuvo una victoria clara.

En un artículo titulado «Huracán de fuego en la batalla de Bolimov» y publicado en The New York Times, el corresponsal escribió:

Fueron usados por primera vez en Polonia proyectiles con una carga explosiva de melinita​ junto con otro ingrediente desconocido. Uno de los efectos de la melinita es el de cegar a todo aquel que se encuentre en su cercanía, pero el hedor que exudaban los heridos hacía que los doctores salieran del hospital de tanto en tanto a tomar aire fresco para poder recuperarse del nauseabundo efecto.