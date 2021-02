El pensamiento de hoy:

El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza.

Sir Francis Bacon

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Paciencia

Tendrás que sobreponerte a personas que emanan malas vibraciones. Aprende a tomar las cosas con calma porque te restas felicidad. Vive la vida minuto a minuto y recuerda que nadie aprende por cabeza ajena. Cada vez te acercas más a lo que quieres, sigue luchando.. Repite todos los días al levantarte: “Yo irradio amor, paz y tolerancia”.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Decisiones

Evita reuniones con más de tres personas y evitarás contaminarte del virus. Corta los pensamientos negativos, estás por encima de ellos porque eres de naturaleza fuerte y sólida. La naturaleza te ha dotado de un excelente sexto sentido pero debes utilizarlo más. Has luchado en todos los terrenos pero todavía no has triunfado. Tal vez te conviene pensar en mudarte, o cambiar de trabajo, lo importante es que no te estanques.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Aguante

El mundo necesita en este momento que asumas tu condición de líder. tendrás que cuidarte, sin embargo, de tu propensión a deprimirte. En el terreno del amor, tendrás la oportunidad volver a conectar con personas del pasado, así como de arreglar asuntos pendientes con los seres queridos. Aprovecha los beneficios de los astros para salir adelante con tus proyectos.

Cáncer | Fecha: Del 22 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Planifica

Recuerda que dentro de dos semanas llega el dìa del amor y la amistad, si vas a comprar recuerdos o tienes un plan, planifica desde ahora, paa que no te pille de sorpresa, recuerda tomar precauciones sobre las medidas de seguridad si piensas salir a la calle, aunque tal vez prefieras una velada en la seguridad de tu hogarl

mento.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Claves

Romance

.Una fuerza interna te impulsará a tomar las mejores decisiones. Busca hacer algo que logre cambiar tu situación económica, pero debes tener clara la meta. . Un romance te traerá felicidad y te va a recordar otros tiempos que lucían lejanos. Los lazos de la sangre siempre triunfan asi que es mejor que los nutras de amor en vez de jugar con los resentimientos. Vas a reencontrarte con tu mundo interior.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Conectar

Tendrás que hacer una lista muy larga de las actividades que tienes que hacer al comenzar febrero. Es un mes corto y tiene varias festividades, Recuerda que el valor de una amistad es más importante que la vanidad Tiendes a sentirte bien y eso es el motor que te impulsa tanto para avanzar en lo positivo como para superar mucho mejor lo negativo.

Libra 22 de septiembre. 22 de octubre

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Remember

Días favorables para tus planes. Busca el equilibrio que necesitas. Cuando sientas decepción por no recibir lo que deseas o esperas, no lo veas como rechazo o mala suerte Pide por tu integridad emocional. Todo se puede arreglar. Posiblemente te enfrentes a situaciones adversas que amenazan con obstruir tus metas. ¡No te angusties!

Escorpio | Fecha: 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Control

Recibirás un fuerte impacto de energías.Toma control de las cosas y cerciórate de verificar los hechos antes de encarar alguna acción al respecto.Tendrás que decidir cuál de las actividades tienes que dejar y será un trabajo difícil porque te gusta todo lo que haces. Vas a celebrar por un negocio o por una oportunidad laboral que se te va a presentar en el día de hoy, te ofrecen algo en una situación vinculada a la comida.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Equilibrio

Estableces prioridades, te vas a enfocar en el aspecto económico pues tienes muy claro que amor con hambre no dura. Ahorro. En vez de exigir a todos que actúen de otro modo entiende que quien debe cambiar eres tu. Cuando los días sigan corriendo habrá mayor reflexión y sinceridad Necesitas tener ahorros...

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Premios

Verás premios y castigos procedentes de fuerzas superiores. No hay familia perfecta. Todas discutimos y peleamos. En ocasiones incluso dejamos de hablarnos, pero al final, la familia es la familia y el amor siempre estará ahí. Tendrás algunos litigios por resolver. Evitar una pelea o confrontación será lo mejor. Problemas también en amor. Difícil momento por los corazones

.

Piscis

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno Elemento: Agua

Tu encanto natural estará potenciado, y te permitirá crear condiciones para el amor verdadero Una visión equilibrada de la realidad, le llevará a tomar las decisiones justas, en el momento adecuado..Si te concentras, tu creatividad puede traer buenos frutos. Invierte energía en lo económico, que es donde está la “buena vibra” esta semana.

Tal día como hoy

EL 1 DE FEBRERO DE 2003:

El transbordador espacial Columbia se desintegra con siete tripulantes a bordo sobre Texas cuando regresaba a la Tierra.

El accidente del transbordador espacial Columbia se produjo el sábado 1 de febrero de 2003 a las 13:59 UTC, cuando la nave se desintegró sobre los estados de Texas y Luisiana en su reingreso a la atmósfera terrestre, muriendo los siete miembros de la tripulación.

Durante el lanzamiento de la misión STS-107, que era la número veintiocho del Columbia, una pieza de aislamiento de espuma se desprendió del tanque externo del transbordador espacial y golpeó el ala izquierda. En la mayoría de los lanzamientos anteriores del transbordador ocurrieron daños menores por desprendimiento de espuma, pero algunos ingenieros sospecharon que el daño al Columbia fue más grave. Los administradores de la NASA limitaron la investigación, con el razonamiento de que la tripulación no podría haber solucionado el problema.

Cuando el transbordador reingresó en la atmósfera, el daño permitió que los gases atmosféricos calientes penetraran y destruyeran la estructura interna del ala, lo que provocó que la nave espacial se volviera inestable y poco a poco se rompiera.2​

Después del desastre, las operaciones de vuelo del transbordador espacial fueron suspendidas durante más de dos años, de forma similar a las secuelas del accidente del Challenger.