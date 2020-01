I-4 Ultimate cierra varias rampas de la ciudad para un cambio de carril temporal

Los conductores podrían seguir viendo retrasos durante todo el fin de semana y durante la primera mitad de la semana mientras los equipos de I-4 Ultimate cierran las rampas para dejar espacio para un cambio de tráfico temporal.

La rampa se cierra durante el fin de semana cuando se establece un cambio temporal en la I-4 en dirección oeste entre Lee Road y Fairbanks Avenue.

Están cerrando la rampa de entrada de Lee Road hasta el lunes por la mañana y la rampa de salida de Fairbanks Avenue hasta al menos el miércoles.

Esto marca el último cambio de carril y cierres como parte del Proyecto I-4 Ultimate, que ampliará 21 millas la interestatal.

Se insta a los conductores hacia el oeste a que se extiendan en Lee Road o Princeton Street, así como seguir las señales de desvío mientras los cierres están en su lugar.

Los líderes del proyecto dijeron que el cronograma podría modificarse o extenderse si hay retrasos climáticos o condiciones imprevistas.

OBT under I-4 will close nightly from 10 p.m. to 5 a.m. Jan. 26 until Feb. 1. Both WB and EB I-4 exit ramps to NB OBT also will close during this time. Please see detours below: pic.twitter.com/2u9U1MiXBI

— I-4 Ultimate and Beyond (@I4Ultimate) January 25, 2020