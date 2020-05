ICON Park se ilumina para reconocer a graduadas de la UCF

Este año escolar estará dedicado, sin duda alguna, a los libros, según difundió clickorlando

Las estudiantes de UCF podrán celebrar su graduación de una manera muy peculiar. Así será desde el atardecer del sábado.

Mientras los caballeros recogen sus diplomas virtuales, ICON Park iluminará a Orlando con el distintivo negro y dorado de la escuela.

Dadas las regulaciones por el coronavirus, los estudiantes y maestros de todo el mundo se han visto obligados a adaptarse a métodos de aprendizaje nuevos y más seguros.

A pesar de los cambios, UCF informa que se otorgaron aproximadamente 8,500 grados el sábado. Estos graduados se sumarán a los más de 354,000 títulos totales desde que comenzaron las clases de la escuela en 1968.

Your time here at UCF ended differently than we all thought it would. But right now we celebrate you, the Class of 2020, in the best way we can. Congratulations, #UCFGrad 💛🎓

Stay strong. Stay curious. And as always … #ChargeOn! pic.twitter.com/C9ThMi7GfT

— UCF (@UCF) May 1, 2020