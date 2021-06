La primera víctima mortal del derrumbe del Champlain Towers en Surfside fue identificada como Stacie Fang, de 54 años.

Así lo dio a conocer la oficina del Examinador Médico de Miami-Dade la tarde de este viernes, reportó Univision.

Fang era la madre de Jonah Handler, de 15 años, a quien los rescatistas sacaron de entre los escombros poco después de producirse el derrumbe.

Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida — near Miami Beach.

Hundreds of first responders are on the scene right now.

Rescue operation continues at 8777 Collins Ave. pic.twitter.com/Hnq7Gd9QW4

— Brian Entin (@BrianEntin) June 24, 2021