La ex presidenta chilena Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha vivido muy de cerca el derrumbe del edificio en Miami, tras conocer que entre los desaparecidos se encuentra un primo hermano del general Alberto Bachelet, su padre.

Claudio Bonnefoy Bachelet, reside en el décimo piso del edificio, según confirmó su hija Pascale Bonnefoy. “Él vive en Estados Unidos hace varias décadas, pero él vivía en este edificio, no recuerdo bien cuando se mudaron, yo creo que a principio del 2000 tal vez. Y no hemos tenido noticias en realidad, yo lo que sé es que el edificio que colapsó completamente es donde vivía con su esposa, María Obias”, manifestó al canal 24 Horas y replicó Infobae.

Del mismo modo, Pascale Bonnefoy dijo: “Tengo una prima que vive en Miami, lejos de ese sector, pero tampoco tiene información, porque no está saliendo mucha información y las labores de rescate de los escombros pueden durar al menos un par de semanas”.

La pareja residía en el décimo nivel del condominio El consulado de Chile en Miami se ofreció a apoyar a la familia durante la búsqueda. “Me comuniqué con el cónsul y me ofreció su ayuda, pero como tampoco hay información, no hay mucho que se pueda hacer”, dijo la hija de Bonnefoy, según reportó CNN.

El periódico La Tercera consignó que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informaron que una ciudadana chilena se comunicó con el Consulado en Miami solicitando información sobre la localización de un familiar, “lo que está siendo llevado a cabo por nuestra representación”, indicaron más temprano desde Cancillería, asegurando que “estamos prestando todo el apoyo”.

MISSING: Maricoy Obias-Bonnefoy and Claudio Bonnefoy lived on the 10th floor in unit 1001 of the Surfside building that collapsed. If anyone has seen them or has any information contact @jonathanlsanch pic.twitter.com/iH04IY3fOl

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) June 24, 2021