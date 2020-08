En la vida a veces se presentan momentos de tensión, donde una mala decisión puede tener consecuencias realmente graves. Al piloto de MOTO GP Maverick Viñales se le presentó un caso similar en la carrera del Red Bull Ring, en la recta principal su foto se quedó sin frenos así que tuvo que tomar la difícil decisión de saltar de ella antes de estrellarse contra los muros. Salió ileso.

Por redacción MiamiDiario

Esto que causó que por segunda carrera seguida se sacara bandera roja.

Fue en la vuelta número 17 cuando el piloto español, quien luego del accidente dijo que su moto le venía presentando problemas, se terminó de quedar sin frenos.

Tras soltar la moto la caída fue bastante controlada, igual fue un riesgo de lastimarse que tuvo que tomar.

“Desde la cuarta vuelta noté que me iba quedando sin frenos, estaba tomando precauciones, pero antes de la curva 1 el freno explotó, no pude hacer nada y por eso me tiré”, dijo el español tras la carrera.

“No sentí miedo, sentí mucha rabia, los circuitos son suficientemente seguros para que si se produce una situación así tengas tiempo y espacio suficiente. Pero hemos cometido tres errores; mejor que nos olvidemos del título”, cerró el piloto de Yamaha.

En cuanto a la resolución de la carrera, el piloto de origen portugés Miguel Oliveira ganó sorpresivamente a bordo de su KTM.

red flag maverick vinales pic.twitter.com/S87BrCGCrP — Fery Priatna (@Feryatna24) August 23, 2020

Fuente: lat.motsport.

También te puede interesar: