¡Increíble! Perdió a su gato en el huracán Irma y dos años después se reencontró con él

Esta es la increíble historia del reencuentro de un gato con su dueña después de dos años de separación.

Al animal lo habían dado por perdido cuando desapareció tras el huracán Irma en Florida en 2017. Fue la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, que a través de su cuenta en Twitter informaron que un gato apareció en una de sus oficinas en el área de Tampa y que los agentes esperaban encontrar al dueño.

«El gato parece muy domesticado, y puede ser de una casa o departamento cercano«, dijeron los agentes.

Fueron ellos mismos quienes se encargaron de informar, que el dueño había sido rastreado gracias a un microchip después de que los agentes llevaron al gato a un veterinario local. La oficina del sheriff no identificó al dueño de Eva, pero dijo que el gato desapareció durante el huracán de 2017 cuyo camino atravesó el centro de Florida.

«Esta noche, la dueña se reunió con Eva», tuiteó la oficina del sheriff. “Eva ahora está viviendo en el lujo. ¡MEOW, esa es una gran historia!».

UPDATE: Meet Eva. #teamhcso took the District III cat to the vet, and thanks to a microchip we learned Eva went missing TWO YEARS ago during Hurricane Irma. Tonight, the owner was reunited with Eva. Eva is now living in luxury. MEOW, that is a great story! #sheriffchadchronister pic.twitter.com/L7EB3NuzrW

— HCSO #teamhcso (@HCSOSheriff) December 28, 2019