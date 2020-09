Un video para todos los amantes de los caninos está circulando por las redes sociales, y… ¡Se volvió viral! . Se trata de una perrita que sonríe cuando la culpan por una travesura. ¿No lo crees? Lee la historia y conoce a ¡Patricia!

Redacción MiamiDiario

Una de las actividades favoritas de los internautas de las redes es cazar videos graciosos. Si son de mascotas, mucho mejor. Porque los mejores amigos del hombre realmente realizan acciones sorprendentes y maravillosas.

Entre los videos virales destacó el de Patricia. Una simpática can que sonríe cuando comente una travesura.

El video de Patricia se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia aseguró depor.com.

Mira el clip cuantas veces quieras e intenta no sentir nada por esta perrita. Simplemente increíble. Ojo, las imágenes ya han dado la vuelta al mundo.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el viral del momento es protagonizado por una pequeña perra que escucha como su dueña la culpa por haber destrozado un balde. Sin embargo, lo divertido recién viene cuando el can empieza a sonreír en varias ocasiones. El animal responde al nombre de Patricia, una perrita negra rescatada que ahora reside en El Colorado, provincia de Formosa.

El video fue compartido por Andrea, dueña de Patricia, en redes sociales, donde ya suma miles de ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones y ni que decir de los comentarios. En países como México, Estados Unidos o España, por ejemplo, este clip de apenas unos segundos se ha vuelto el favorito de los usuarios.

Entre las reacciones más destacadas del video en TikTok, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros no pudieron evitar las risas por la curiosa actitud del can. No cabe duda de que este perrito hoy se ganó miles de fans, y una prueba de ello ha sido el apoyo que ha recibido el clip

¿Qué te pareció? Realmente, Patricia es toda una ternurita.

