Dos oficiales del Departamento de Policía de Pensacola, en Florida (Estados Unidos) lograron devolverle la vida a una pequeña que no respiraba y que permanecía sin pulso. La niña fue sacada de una piscina, según difundió mag.elcomercio

Por Redacción Miami Diario

Afortunadamente el oficial Kyle Skipper del Departamento de Policía de Pensacola, en Florida, Estados Unidos, acudió rápidamente a la escena donde se encontraba la niña de 3 años. La pequeña había había sido encontrada flotando inconsciente en la piscina del patio trasero de su casa. Inmediatamente dirigió su patrulla hacia la dirección de la emergencia.

Gracias a su oportuna y heroica acción, junto a la de su colega Robert Lindblom, ambos pudieron “devolver a la vida” a la pequeña en apuros. Skipper fue el primero en arribar a la escena de la emergencia ocurrida el pasado 13 de junio, donde encontró a la abuela de la menor intentando aplicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) que no respiraba y yacía sin pulso. El oficial la relevó y comenzó a golpear la espalda del infante, tratando de despejar sus vías respiratorias. Cuando Lindblom llegó para dar apoyo, los dos trabajaron para salvarle la vida aplicándole los primeros auxilios.

En un comunicado de prensa, Mike Wood, vocero del Departamento de Policía de Pensacola, describió los hechos grabados por la cámara corporal de los oficiales, donde se ve cómo las extremidades de la niña comenzaban a ponerse color morado en varias tonalidades oscuras. Lindblom comenzó a aplicarle compresiones en el pecho en la menor hasta que volvió a respirar y recobró el pulso. Fue llevada a un hospital donde se recuperó satisfactoriamente.

Lindblom dijo a la televisora WEARTV lo siguiente: “Para ser honesto, lo primero que pensé fue que no íbamos a poder traerla de vuelta debido a lo morada y azul que se había puesto. Pensé que la habíamos perdido”, dijo “Pero cuando vi que recuperó el aliento, pensé que era un milagro. Cuando llegamos a la escena no esperaba verla recuperada”, agregó, al tiempo que indicó que tanto él como Skipper son padres de pequeños de la misma edad y no pudieron evitar imaginarse a sus hijos en esa situación.

Con información de: mag.elcomercio

También le puede interesar: