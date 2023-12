Grand Theft Auto 6: ¿Cuándo estará disponible y en qué consolas?

La saga Grand Theft Auto, más conocido como GTA, no da respiro a los fanáticos que hace pocos días atrás celebraron la llegada de la trilogía a la plataforma de Netflix. El 2023 casi termina y los seguidores del popular videojuego volvieron a sorprenderse con un adelanto de la tan esperada sexta entrega, protagonizada por el sol y la playa de lo que pareciera una ciudad muy similar a la nuestra.

Los planes de sus creadores Rockstar Games se esfumaron luego de que el emocionante primer tráiler de GTA IV se filtrara en las redes sociales. Sin muchos más ánimos, anunciaron la noticia e invitaron a los verdaderos jugadores a ver el video verdadero en Youtube.

El tráiler arranca con la vista panorámica de lo que se parece a Vice City, cuya primera versión se lanzó hace casi 20 años y estuvo inspirada en una Miami de la década de 1980. La propuesta de GTA VI nos hace pensar que regresan a Florida pero en la actualidad.

Los yates, rascacielos, flamingos y hasta cocodrilos, en gráficos con resoluciones de hasta 4K, se nos hacen muy familiares. Incluso el sound track “Love is a Long Road” de Tom Petty, originario del estado del sol, resulta un guiño directo.

El tiempo no apaga la magia de la saga de GTA. Si bien sus diversas ediciones han tenido varias ambientaciones como Londres y Nueva York, es Vice City una de las más icónicas en la franquicia de la empresa Rockstar Games.

Grand Theft Auto no solo reveló algunos detalles de la próxima entrega sino la fecha en la que estará disponible: 2025. Sin embargo, esto pudo haber desinflado las esperanzas de algunos seguidores que esperaban el lanzamiento para finales de 2024.

Y es que ya han pasado 10 largos años desde la última entrega, Grand Theft Auto V, que se destaca por ser uno de los juegos más vendidos en la historia.

#PettyForever

Watch the new trailer for Grand Theft Auto VI from @RockstarGames, featuring “Love Is A Long Road”: https://t.co/LDvCnkUset pic.twitter.com/tI8G3D4MpQ

— Tom Petty (@tompetty) December 6, 2023