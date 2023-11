Netflix incluye la trilogía GTA a su librería de videojuegos: ¿Cómo descargarlo?

En 2021, Netflix decidió lanzar por primera vez una serie de ofertas de juegos móviles gratuitos para todos los suscriptores. Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, The Witcher y otras opciones se presentaron a modo de prueba en una biblioteca propia. La oferta obtuvo un gran éxito y desde entonces la compañía ha seguido sumando títulos para el disfrute de los amantes de los videojuegos.

Frente al auge que ha tenido esta oferta para dispositivos móviles, la plataforma decidió elevar su propuesta al siguiente nivel. Próximamente, dentro del gran número de opciones para ‘gamers’, se incluirá ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’.

La compañía anunció que a partir del 14 de diciembre, los suscriptores podrán acceder a la trilogía de GTA sin cargo adicional desde dispositivos Android e iOS.

Los mundos ‘GTA III’, ‘Vice City’ y ‘San Andreas’, serán añadidos al catálogo actual de Netflix que tiene más de 50 videojuegos disponibles. El mundo gangster de ‘Grand Theft Auto’ se une a Kentucky Route Zero, Before Your Eyes, Stranger Things 3: The Game y Card Blast.

En los últimos meses, la empresa se ha enfocado en convertirse en una potencia del desarrollo de videojuegos. Hasta ahora, la variedad de títulos incluidos en la librería ha tenido una buena receptividad, por lo que se espera que añadan nuevas opciones en el futuro.

¿Cómo acceder al juego en Netflix?

Para ingresar a la trilogía GTA y otros videojuegos alojados en Netflix, se requiere una suscripción activa del servicio. Es decir, tener una cuenta a nombre del usuario, la misma que se utiliza para ver películas y series.

Posteriormente, se debe ingresar al apartado identificado como ‘Games’ dentro de la aplicación Netflix para móviles. Luego de seleccionar el título de preferencia, se pulsa la opción de descarga y automáticamente la página redirige hacia la tienda de apps del móvil.

Algunas personas pueden hacerlo directamente desde la App Store para usuarios con dispositivos iOS o Play Store en el caso de Android. No obstante, es preciso aclarar que se debe iniciar sesión con las credenciales utilizadas para la cuenta en la plataforma de streaming.

¿Puedes jugar GTA con cualquier cuenta?

El acceso al videojuego en esta modalidad solo está disponible para los suscriptores de Netflix. Al momento de obtener el juego, es probable que solicite el correo y contraseña afiliados a la cuenta de uso personal del servicio.

Las descargas están disponibles para tablets con Android, iPad y iPod touch que tienen la capacidad necesaria para que el juego se desarrolle sin contratiempo.