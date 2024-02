Netflix ya no aceptará pagos de Apple Pay: ¿Qué se debe hacer?

Si eres suscriptor de Netflix y pagas la factura mensual a través de la App Store de Apple, debes saber que esto dejará de ser válido. La empresa notificó que algunos usuarios tendrán que actualizar el método de pago para no perder el acceso a la cuenta.

De acuerdo con un comunicado hecho por la compañía, la facturación a través de iTunes o la tienda de aplicaciones de Apple ya no figura como opción para los clientes.

“Este sistema ya no está disponible para nuevos miembros o quienes deseen volver a suscribirse a la plataforma. Se recomienda ir directamente al sitio web de Netflix desde un navegador móvil y usar otro método de pago”, refiere la empresa.

Asimismo, el servicio de streaming hace la salvedad que si los clientes no reemplazan el sistema de pago en el próximo ciclo de facturación, es posible que ya no puedan usar la cuenta.

#Netflix wants users to stop paying for its streaming subscription through #Apple's App Store.

A new addition to Netflix's help site indicates that members who pay through Apple may soon be prompted to change their payment plan.

A Netflix spokesperson said that if a new payment… pic.twitter.com/2vXcB0bjHt

— Asia Tech Wire (@asiatechwire) February 27, 2024