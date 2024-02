Nadal vs Alcaraz: Netflix vuelve a la trasmisión en vivo con un evento de tenis

Tras el éxito obtenido con la transmisión de su primer evento deportivo en vivo, que se emitió el el 14 de noviembre del año pasado, la gran plataforma de streaming quedó con ganas de más. “La Copa Netflix” se efectuó en el Wynn Golf Club, en Las Vegas, y reunió a pilotos de Fórmula 1 y golfistas del PGA Tour.

Para este año, las expectativas son más altas ya que en la primera oportunidad se limitaron al público estadounidense. Ahora saltaron el océano Atlántico para incluir no solo al público europeo sino a todo el de habla hispana.

El próximo domingo 3 de marzo de 2024, está programado “The Netflix Slam”, que convocará a los fanáticos del tenis en un juego de exhibición sin precedentes. La transmisión en vivo tendrá lugar en el Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas a partir de las 12:00 p.m.

Encabezando el partido estará el legendario Rafael Nadal, vigente campeón individual masculino de Grand Slam en 22 ocasiones. Del otro lado de la cancha lo esperará el número 2 del mundo y compatriota español, Carlos Alcaraz.

La joven promesa del tenis y campeón del US Open y Wimbledon expresó su honor y emoción por compartir la cancha con Nadal. En el tráiler del evento, destacó la magnitud del encuentro y la oportunidad de medirse contra uno de los mejores de todos los tiempos.

Por primera vez la transmisión se hará en español e inglés de forma simultánea. Los comentarios tanto dentro como fuera de la cancha estarán a cargo de otros grandes del tenis como Andre Agassi y Andy Roddick. También estarán Jim Courier, Mary Joe Fernández y Patrick McEnroe.

Los acompañarán el analista Prakash Amritraj y la presentadora Kay Adams. Para el público español, los exjugadores de tenis Feliciano López y David Ferrer ofrecerán sus comentarios.

Full Day Productions tiene la función de organizar y la misma empresa detrás de eventos como la Copa Netflix, los Premios ESPY y otros destacados encuentros deportivos y de entretenimiento.

🎰 4 weeks away from Vegas! Can’t wait to share the court with the legend, @RafaelNadal! 😍 #TheNetflixSlam

