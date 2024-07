Islas de Biscayne Bay reabren con nuevas medidas de seguridad

El pasado 24 de mayo, previo al Memorial Day weekend, las autoridades de Miami carraron temporalmente cuatro islas artificiales de la ciudad. Desde ese momento, Osprey Island, Morningside Island, Pace Picnic Island y Willis Island en la Bahía de Biscayne se convirtieron en áreas prohibidas para el público.

La decisión tomada en ese momento fue catalogada como radical por quienes acostumbraban a visitar los espacios. Sin embargo, el motivo de esta medida fue la reducción de la contaminación y los desechos en la bahía. De acuerdo con el comunicado de la ciudad, todo estaba enmarcado en su esfuerzo por promover la administración ambiental y la recreación responsable.

Antes del cierre temporal, que en un inicio no indicaron hasta cuándo duraría, ya había iniciado una campaña de concientización. El programa “Leave No Trace” consiste en retirar los botes de basura de áreas específicas para incentivar a los visitantes a llevarse sus propios desperdicios.

El cierre de las cuatro islas tuvo resultado ya que los espacios se mantuvieron limpios, gracias a la política de tolerancia cero puesta en marcha por las autoridades. Ahora están dispuestos a abrir nuevamente el acceso a las islas, pero habrá condiciones.

