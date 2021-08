Tras comprar su tercer avión, el cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, conocido popularmente como J Balvin, compartió este viernes una emotiva reflexión con sus seguidores.

En cinco años, la popularidad de J Balvin ha aumentado a tal grado que ya es uno de los principales intérpretes de reguetón a nivel mundial.

Y a pesar de la fortuna que ha acumulado, J Balvin continúa siendo el muchacho sencillo que en Colombia soñaba en convertirse en una gran estrella de la música, reportó La0pinion.

Ahora, en su cuenta de Instagram J publicó una fotografía en la que aparece junto a su tercer avión propio, y al igual que su amigo Maluma, no dudó en escribir un emotivo texto en el que narra su emoción de lograrlo:

“De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevara en su carro. De montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros.

De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país, a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies.

De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase, a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos, y ahora así, pasar a mi tercer avión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin)

En su mensaje, J Balvin (cuyo verdadero nombre es José Álvaro Osorio Balvín) también se dirigió a todos sus fans, motivándolos a que no abandonen sus objetivos:

“Aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande, José. PD: Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, pues yo valgo lo mismo sin todo esto!”