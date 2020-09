Jimmy Butler y el Heat de Miami derribaron la puerta en el primer juego de las semifinales de la Conferencia Este.

El quinteto de Miami llegó al encuentro sabiendo que el equipo de Milwaukee era el superfavorito, pero sacó su corazón para imponerse 115-104 con una gran defensa y los 40 puntos de Butler (13-20), en uno de esos encuentros que crean afición, reportó El Nuevo Herald.

En un partido que se decidió en el último cuarto, el Heat, con un juego agresivo, consiguió frenar a Antetokounmpo que se quedó con 18 unidades y realizó al final las jugadas ganadoras para quedarse con este importante primer triunfo. Quién dice ahora que Butler no es una estrella.

☕️ @JimmyButler 's 40 in 2 minutes and 36 seconds

Miami ganó los puntos en la pintura 42-24, se impuso en la batalla de los rebotes 46-34 y estuvo inmenso en los tiros libres, lo cual marcó la diferencia ya que los Bucks estuvieron mejor en los triples 16-12 y en los demás estadísticas estuvieron más parejos.

El Heat salió con el mismo quinteto que barrió a los Pacers y tuvo cuatro jugadores con doble dígitos.

Goran Dragic le siguió a Jimmy Butler y brilló con 27 cartones, seis rebotes y cinco asistencias.

The Dragon remains unleashed in the postseason

27 points (9-15 FG), 6 rebounds & 5 assists for @Goran_Dragic

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/rVw0b4M190

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 1, 2020