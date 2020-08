Describiendo el momento actual como uno de los tiempos más difíciles a los que se ha enfrentado el país, Biden se ofreció como un unificador que trabajaría “igual de duro” para aquellos que no lo apoyan, marcando un fuerte contraste con el republicano Trump, que ha mantenido el foco en su base de votantes. “Aunque seré un candidato demócrata, seré un presidente para los estadounidenses”, dijo Biden, que se enfrentará a Trump en las elecciones del 3 de noviembre. “Ese es el trabajo de un presidente. Representar a todos, no sólo a nuestra base o a nuestro partido. Este no es un momento partidista. Este debe ser un momento americano. Es un momento que pide esperanza, luz y amor”.

Biden exhortó a sus seguidores a ganar “por esas comunidades que han sentido la injusticia de una rodilla en el cuello, de todos aquellos jóvenes, no sólo en EE.UU., que se enfrentan a una creciente desigualdad”.

El exsenador por el estado de Delaware mostró su rabia en algunos momentos de la noche, especialmente, al hablar de la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del que será su oponente en las urnas.

“Nuestro actual presidente ha fracasado en su obligación más básica para con el país: ha fallado al protegernos“, espetó, al anunciar que, en caso de hacerse con la Casa Blanca, establecerá una “directriz a nivel nacional” sobre el uso obligatorio de mascarillas. “No como una carga, sino como nuestro deber como patriotas, para protegernos los unos a los otros”.

En este sentido, el exvicepresidente se comprometió a que su “primer paso” como mandatario sería “tomar el control de un virus que ha destruido tantas vidas”. “Si este presidente es reelecto, saben lo que pasará. Los casos y las muertes continuarán siendo demasiado elevados”, advirtió.

El programa y la fórmula

La intención del demócrata, según dijo, es “recuperar el liderazgo mundial que durante años caracterizó a Estados Unidos”, para lo cual intentará restaurar las buenas relaciones con aliados históricos y actuará con mano dura frente a los adversarios.

“Bajo la presidencia de Biden, EE.UU. no se hará de la vista gorda a las recompensas rusas sobre las cabezas de soldados estadounidenses. No toleraré injerencias extranjeras en nuestro más sagrado ejercicio democrático: votar”, dijo, en referencia a dos acusaciones vertidas desde EE.UU. contra el Kremlin.

Asimismo, Biden se comprometió a subir los impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones, no como “castigo”, sino para reducir la brecha de la desigualdad. Además, subrayó que la Seguridad Social es “sagrada” y aseguró que ‘corre peligro debido a las promesas de Trump de acabar con algunos de los impuestos que la financian”.

Para llevar a cabo su programa, Biden contará con la ayuda de Kamala Harris, quien este martes aceptó la nominación de su partido para acompañar al político de 77 años de edad como vicepresidenta.

“Tendré a una gran vicepresidenta a mi lado, la senadora Kamala Harris, que es una poderosa voz en este país”, apuntó.

Biden consideró que la historia de Harris, la primera mujer de raza negra y ascendencia asiática que aspira al cargo, “es la historia estadounidense”. “Ella conoce todos los obstáculos que se ponen en el camino de tantos en nuestro país… mujeres, mujeres negras, afroestadounidenses, asiaticoamericanos, inmigrantes, que se quedaron fuera o les dejaron atrás”.

Luz y oscuridad

Biden hizo hincapié en la división y el oscurantismo en que, desde su punto de vista, Trump ha sumido a la nación desde que asumió la presidencia, en enero de 2017. Afirmó que el país se encuentra en “un punto de inflexión” y que su futuro dependerá de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre.

“El actual presidente ha sumido a América (EEUU) en la oscuridad durante demasiado tiempo. Demasiada ira. Demasiado miedo. Demasiada división”, dijo Biden.

Biden sostuvo que los estadounidenses pueden escoger entre “el camino de estar más enfadados, sin esperanzas, más divididos, un camino de sombras y sospechas” o entre una alternativa “diferente” que sirva para “sanar, para reformar, para unificar”. “Un camino de esperanza y vida”, remarcó.

“Aquí y ahora les doy mi palabra: si me confían la presidencia, echaré mano de lo mejor de nosotros, no de lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad”, señaló Biden. “No se equivoquen, unidos podemos superar y superaremos esta época de oscuridad en Estados Unidos”.

“Dejemos que la historia diga que el final de este oscuro capítulo de EE.UU. comenzó aquí, esta noche”, concluyó.