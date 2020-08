Los delegados de la Convención Nacional Demócrata rompieron una barrera histórica al nominar a Kamala Harris como compañera de fórmula de Joe Biden, la primera mujer negra en una boleta presidencial.

La tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata estuvo marcada por la intervención de dos de las grandes figuras del partido: la senadora Kamala Harris, que aceptó su candidatura a la vicepresidencia con un mensaje de nostalgia y esperanza, y el expresidente Barack Obama, que pronunció un discurso marcado por las críticas a su sucesor, Donald Trump.

Harris, una senadora de California de 55 años e hija de migrantes jamaicanos e indios, abordó el racismo y la desigualdad desde una perspectiva personal que Biden no podrá ofrecer cuando acepte oficialmente la nominación presidencial del partido el jueves.

“Sigo pensando en esa mujer india de 25 años, de cinco pies de altura, que me dio a luz en el Hospital Kaiser, en California. Ese día seguramente jamás hubiera podido pensar que yo estaría aquí ahora, frente a ustedes, pronunciando estas palabras: acepto la candidatura para vicepresidenta de EE.UU.”, dijo Kamala Harris en el que fue, sin lugar a dudas, el momento más emotivo de la noche.

En su discurso de aceptación, la ex fiscal general del estado de California rememoró cómo sus padres llegaron al país como inmigrantes y resaltó el esfuerzo que hizo su madre para, una vez divorciada, sacar adelante a sus dos hijas. “Mi madre me enseñó que el servicio a los demás le da propósito y significado a la vida”, aseguró.

Harris centró su intervención en las minorías y en los más débiles, e instó a sus compatriotas a hacer frente al “racismo estructural” que afecta al país.

“La gente negra, latina e indígena está sufriendo y muriendo de manera desproporcionada. Y no es una coincidencia, es la consecuencia del racismo estructural”, observó.

“No existe una vacuna para el racismo”, dijo Harris poniendo énfasis en sus palabras pese a hablar en un estadio casi vacío cerca de la casa de Biden en Delaware. “Tenemos que trabajar para cumplir la promesa de igualdad de justicia ante la ley”, añadió. “Ninguno de nosotros es libre hasta que todos seamos libres”.

Por ello, en el marco de un mensaje cargado de optimismo y esperanza, con un gesto amable en todo momento, Harris hizo un llamamiento al pueblo estadounidense: “Podemos hacerlo mejor”.

“Merecemos mucho más. Debemos elegir a un presidente que aporte algo diferente, algo mejor”, dijo, en referencia a Joe Biden, quien a sus 77 años de edad aspira a convertirse en el 46º presidente de EE.UU.

Kamala Harris reconoció que el camino “no será fácil” y que es posible que, en caso de ser elegidos, Biden y ella no logren todo lo que se proponen, pero se comprometió a actuar siempre “valientemente”.

“Debemos luchar con convicción, con esperanza y con confianza (…). Sabemos que es posible”, concluyó.



Precisamente por su origen, como mujer de raza negra y de procedencia asiática, la carrera de Kamala Harris está llena de primeras veces: fue la primera fiscal de distrito afroamericana y la primera fiscal general en la historia de California; la primera indio-americana en llegar al Senado y, ahora, podría marcar varios hitos de convertirse en vicepresidenta.

Si el candidato virtual demócrata a la Presidencia de EEUU, Joe Biden, gana las elecciones de noviembre junto a su compañera de fórmula, Harris no solo será la primera mujer en alcanzar la Vicepresidencia sino también la primera persona afroamericana en ocupar ese puesto y la primera de origen indio o asiático en hacerlo.

Nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland (California), Kamala Harris es la hija mayor de una pareja de inmigrantes -Shyamala Gopalan, una investigadora contra el cáncer de la India, y Donald Harris, un economista de Jamaica-, que se divorciaron cuando ella tenía siete años.

Habla Obama

Por su parte, el expresidente Obama cargó con dureza contra Trump, a quien llegó a responsabilizar de la muerte de 170.000 personas debido a su gestión de la pandemia.

“Donald Trump no ha madurado como parte de su trabajo, porque no puede. Y las consecuencias de ese fracaso son severas. La muerte de 170.000 estadounidenses; millones de empleos, desaparecidos”, denunció Obama durante su intervención en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata.

El expresidente Barack Obama advirtió el miércoles que la democracia estadounidense podría no sobrevivir a la reelección de Donald Trump.

Obama, quien también hizo historia al convertirse en el primer presidente afroestadounidense del país, pidió a los votantes que “asuman su propia responsabilidad como ciudadanos para asegurarse de que los principios básicos de nuestra democracia perduran. Porque eso es lo que está en juego ahora mismo. Nuestra democracia”.

Obama acusó al actual presidente de no estar a la altura del cargo y le echó en cara que no se haya erigido en un “guardián” de los valores y de la democracias estadounidenses. “Como mínimo, deberíamos esperar que un presidente sienta una cierta responsabilidad por la seguridad y el bienestar de todos nosotros”, sostuvo. “Yo esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump mostrara algún interés en tomarse el trabajo en serio, que llegaría a sentir la responsabilidad del cargo (…), pero nunca lo hizo”.

Por estos motivos, Obama no dudó en pedir el voto para Biden y Harris quienes, además, según dijo, volverán a poner a EE.UU. en su “lugar en el mundo”.

“Él sabe que nuestra verdadera fuerza procede de dar un ejemplo que el mundo quiera seguir. Ser una nación que apoya democracias, no dictaduras; una nación que pueda inspirar y movilizar a otras frente a amenazas como el cambio climático o el terrorismo”, zanjó.



Deben Votar

La tercera de las cuatro noches de la convención demócrata puso el foco en la necesidad de votar y en el compromiso de la formación con valores progresistas en temas como las armas y el cambio climático. Los demócratas calificaron las políticas de Trump de peligrosas, presentándolo como cruel en su trato a los migrantes, desinteresado en la crisis climática nacional y desbordado en casi todos los desafíos más urgentes que enfrenta el país.

Al mismo tiempo, figuras de alto perfil del partido se dirigieron directamente a las mujeres y a los votantes de color, cuya energía podría decir la carrera a la Casa Blanca en noviembre.

A 76 días de los comicios, Biden enfrenta la difícil tarea de movilizar a cada una de las distintas facciones que conforman hoy en día el Partido Demócrata, una coalición que abarca diferentes generaciones, razas e ideologías. Y este otoño los electores tendrán que lidiar además con las preocupaciones derivadas de la pandemia del COVID-19, que supone un riesgo para la salud de quienes quieran votar de forma presencial.

Biden encabeza muchas encuestas, pero sus partidarios dicen estar mucho más motivados por la antipatía hacia Trump que por el entusiasmo que genera el candidato, un hombre blanco de 77 años que lleva casi medio siglo en política.

Los demócratas esperan que Harris y Obama en particular puedan ayudar a acercar posturas entre quienes se sienten tranquilos por las credenciales de Biden y quienes desean un cambio más audaz.

La pandemia ha obligado al equipo de Biden a abandonar el formato tradicional de convención en favor de uno prácticamente virtual que ha eliminado gran parte de la pompa y boato que suelen definir las convenciones políticas.

Y tras dos noches con apariciones de republicanos, los demócratas hicieron hincapié el miércoles en los valores del partido en asuntos como el cambio climático y las armas, temas con una repercusión especial entre los votantes más jóvenes.

En lo relativo a las armas, Biden quiere revocar una ley que protege a los fabricantes de armas de fuego de demandas por responsabilidad, imponer controles de antecedentes universales para su adquisición y prohibir la fabricación y venta de armas de asalto y de cargadores de gran capacidad. Sobre clima, el candidato ha propuesto un plan de 2 billones de dólares para invertir en energías limpias y acabar con las emisiones de las plantas de energía estadounidenses para 2035, aunque sus propuestas no van tan lejos como el “Nuevo Acuerdo Verde” que prefieren los activistas.

Una trayectoria fulgurante

La trayectoria política de Kamala Harris ha sido fulgurante: graduada en Ciencias Políticas y Economía en Howard University, una de las universidades afroamericanas por excelencia, se especializó en la lucha contra el crimen.

Entre 2004 y 2011 fue fiscal de distrito en San Francisco y entre ese último año y 2017 ejerció como fiscal general de California.

En 2016 se convirtió en la segunda mujer de raza negra y la primera de origen indio en ganar un escaño en el Senado del país, donde enseguida destacó por sus preguntas incisivas a responsables de la Administración de Donald Trump durante las audiencias.

El año pasado, Kamala Harris lanzó su candidatura presidencial bajo el lema “Kamala Harris por la gente”, aunque su propuesta no logró convencer para recaudar suficientes fondos, por lo que anunció su retirada en diciembre.

Biden la ha elegido como compañera de fórmula pese a los momentos de tensión que ambos protagonizaron mientras Harris era todavía aspirante, como el tira y afloja que vivieron en el segundo debate demócrata, cuando la senadora criticó al exvicepresidente por haberse opuesto a un mandato federal sobre un sistema de transporte para estudiantes con el fin de acabar con la segregación racial en las escuelas.

“Había una niña pequeña en California que fue parte de la segunda clase para integrarla en las escuelas públicas. Y ella iba en autobús al colegio todos los días, y esa pequeña era yo”, espetó Harris.

Dentro de los sectores más izquierdistas, Kamala Harris ha sido criticada por su actuación como fiscal general y de distrito en California, ya que durante sus mandatos aumentaron las condenas de cárcel, especialmente las relativas a delitos vinculados a las drogas.

Un polémico pasado como fiscal

Como fiscal se opuso al empleo de cámaras corporales por parte de los agentes de policía y a la legalización de la marihuana con fines recreativos, aunque sobre este último tema ha modificado su visión.

Aun así, el diario The New York Times apuntaba que ella misma se ha descrito como “fiscal progresista”: Impulsó medidas de izquierda sobre asuntos como el matrimonio gay y la pena de muerte, pero los más radicales le echan en cara no haber ido más lejos.

Como aspirante demócrata a la Presidencia, se presentó como una solucionadora de problemas “pragmática”.

Politico ha indicado que si hay un asunto que puede perjudicar su apuesta son sus posturas cambiantes sobre la instauración de un seguro médico universal en EEUU, ya que ha pasado de apoyarlo sin fisuras a no respaldarlo abiertamente.

Desde la derecha ya se la ha bautizado como la que puede ser “la peor elección vicepresidencial de la historia de EEUU y “como justo lo opuesto a lo que Biden necesitaba para competir contra el presidente Trump en noviembre”, decía el canal Fox Business, que ha recordado que Harris es de California, un “estado de extrema izquierda”.

Sea cual sea el resultado de las elecciones de noviembre, la edad de Biden, de 77 años, y su convencimiento de que va a ser un “candidato de transición” colocan a Harris, de 55 años, en un puesto de ventaja para convertirse en la futura líder del Partido Demócrata.

Trump

Casi al mismo tiempo, Donald Trump, que dio muestras de seguir la convención con atención, a juzgar por su hilo de Twitter, criticó el hecho de que Biden hubiera optado por Harris como compañera de fórmula, rememorando los duros desencuentros que ambos protagonizaron cuando la senadora aún aspiraba a postularse como presidenta.

“Pero, ¿no le llamó racista? ¿No dijo ella que él era un incompetente?”, se preguntó el mandatario en un tuit.

Cabe señalar que, durante uno de los debates de las primarias demócratas, Harris reprochó a Biden el haber colaborado en el pasado con legisladores segregacionistas, pero nunca le llegó a llamar “racista”.

La próxima semana, será el turno de Trump, quien tras abandonar sus planes de celebrar la Convención Nacional Republicana en Carolina del Norte y Florida, se espera que rompa la tradición y acepte su nominación desde los jardines de la Casa Blanca.

Trump dedicó parte de la semana a actos de campaña en estados en disputa en un intento de distraer la atención de la reunión demócrata. Aunque el miércoles no viajó, criticó a Biden y a su formación en una conferencia de prensa al tiempo que elogió a un grupo de teoría de la conspiración que afirma que los rivales del presidente están ligados al satanismo y al tráfico sexual de menores.

“Estamos salvando al mundo de una filosofía de izquierda radical que destruirá este país”, dijo Trump. “Y cuando este país haya desaparecido, el resto del mundo le seguirá”.

La hipérbole y los elogios a extremistas de ultraderecha se han convertido en un sello distintivo de la presidencia de Trump.

Fuentes: VOA / EFE/ AP

