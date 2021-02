El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nuevamente acudió ante la Corte Suprema, esta vez para pedir la restitución de la ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare.

La controversia de este estatuto entró en el 2017, cuando en una cláusula de la ley la hacía inconstitucional.

Además que se suprimió las sanciones estipuladas en la misma para quien no contara con seguro de gastos médicos.

El Obamacare como es conocido le da el beneficio a 23 millones de norteamericano de obtiener seguro de gastos médicos y millones más que tienen padecimientos preexistentes son protegidas de la discriminación.

Por tal motivo Biden pidió fortalecer la ley, debido a que se reabrieron las inscripciones para aquellas personas que perdieron su trabajo, y por ende su seguro médico, debido a la pandemia de coronavirus.

Esta ley fue promulgada en el 2010, cuando el actual presidente de los Estados Unidos era vicepresidente de la República.

Pero Trump pidió que a los jueces que anularan por completo la ley de salud dejando a personas desamparadas.

