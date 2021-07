La reconocida cantante pop Britney Spears tendrá la oportunidad de elegir a su propio abogado, de acuerdo con la decisión de un jueza de Los Ángeles.

Esto luego de las declaraciones de la cantante Britney Spears durante la audiencia donde solicitó el cese de su tutela legal, que actualmente está en manos de su padre Jamie Spears, reportó CNN.

Este miércoles la jueza Brenda Penny aceptó la renuncia de Samuel Ingham III y Loeb & Loeb, el bufet que la defendía, y aprobó la solicitud de Mathew S. Rosengart, un destacado abogado de Hollywood y exfiscal federal, para representar a la estrella del pop.

El que la jueza haya aceptado un nuevo defensor para Spears es el primer paso para intentar terminar con la tutela legal. A principios de esta semana la “princesa del pop” firmó un documento legal en el que informó sobre su elección.

La audiencia de este miércoles fue la segunda en la que la intérprete se dirigió a la corte, esta vez lo hizo de manera virtual en el Palacio de Justicia Superior de Los Ángeles.

El pasado 23 de junio fue la primera y lo hizo en una audiencia pública en una llamada telefónica en la que calificó su tutela de “abusiva”.

Durante la audiencia de este miércoles, Spears dijo que le gustaría presentar cargos formales contra su padre Jamie por su papel en la tutela.

“Me gustaría acusar a mi padre de abuso de tutela”, dijo Spears, hablando con la corte por teléfono, rompiendo a llorar a veces.

“Quiero presentar cargos contra mi padre hoy”, dijo Spears. “Quiero una investigación sobre mi papá”.

Britney Spears habló el pasado 23 de junio ante un tribunal de Los Ángeles en la batalla por el control de sus asuntos tutelares por parte de su padre y comenzó diciendo “que no estaba para ser esclava de nadie”.

La artista habló sobre sus recientes publicaciones en redes sociales y admitió que ha mentido las veces en las que ha dicho que se encuentra bien.

“He estado en negación. He estado en shock, estoy traumatizada. No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy deprimida. Lloro todos los días”, confesó Britney.

An emotional Britney Spears told a Los Angeles County judge that she would like to bring formal charges against her father Jamie over his role in her conservatorship. https://t.co/pg9OjRLF59

— CNN (@CNN) July 14, 2021