En solo semanas, las declaraciones de Britney Spears en aquella llamada a la jueza tambalearon el escenario del entretenimiento y han puesto en el ojo del huracán el sistema judicial de Estados Unidos.

Desde recibir una invitación del Congreso de Estados Unidos para declarar, hasta la renuncia de Larry Rudolph, el manager que la ha acompañado por 25 años.

El abogado que la ha “defendido” por 13 años también renunció y se ha revelado cómo el padre de Britney Spears ha usado su dinero para financiar la batalla legal para perpetuar la custodia, si, patrimonio Britney paga para poder exigir el fin y por perpetuar el mismo recurso legal.

Una nueva figura legal podría acercarse al caso y el retiro definitivo de Britney ya ha sido confirmado como un deseo por su manager.

Sus hermanos también han sido criticados, mientras que sus exparejas han opinado con mensajes “damage control”, la empatía se ha despertado por mujeres líderes que han sido parte de su carrera.

Timeline del 2021

23 de junio:

Habla por primera vez en 13 años y lo hace vía llamada, el audio de 22 minutos se filtra. Pide que finalicen su tutela, confiesa abusos, medicación y el uso de un dispositivo intrauterino en contra de su voluntad

“Lamento ver a mi hija con tanto dolor” – Jamie Spears.

“Sin importar lo bueno o lo malo, lo que está pasando con ella, no está bien” -Justin Timberlake.

24 de junio:

“Estoy preocupada por mi hija” – Lynne Spears.

25 de junio:

Britney Spears y Sam Asghari se van a Hawaii.

26 de junio:

“Su familia solo quiere lo mejor para ella” – Jamie Watson, cuñado.

27 de junio:

“Revisaron mi casa y me obligaron a firmar un contrato de confidencialidad”- Iggy Azalea.

28 de junio:

“Decidí participar en su vida solo como su hermana. Yo pago mis cuentas desde los 10 años”- Jamie Lynn Spears.

“Esta persona que una vez conocí vive con la compasión de los que la controlan”- Christina Aguilera.

29 de junio:

“Salud física y mental antes que cualquier cosa” – Britney Spears.

“Los paparazzis no me dejan en paz en Hawaii. Me toman fotos, las distorsionan, me avergüenzan. NO es gracioso”- Britney Spears.

“Lo mejor para mis hijos es que su madre este sana y feliz” – Kevin Federline.

30 de junio:

Jueza Brenda Penny no apueba solicitud de remover a Jamie Spears como tutor legal.

5 de julio

Larry Rodolph renuncia como manager de Britney Spears después de 25 años.

6 de julio

Samuel Ingham, abogado que representó a Britney Spars por 13 años renuncia

Jodi Montgomery dice que Britney le pidió que siguiera siendo su conservadora. Revela que Jamie Spears ha usado dinero de Britney Spears para defenderse en la corte. “Ha usado $2 millones para defenderse”.

“Devuélvanle a esta mujer su vida. La esclavitud fue abolida hace mucho. Muerte al patriarcado – Madonna.

11 de julio

Britney Spears contacta a Mathew Rosengart para que la represente. Ya ha representado a Steven Spielberg y Sean Penn.