En una conversación de Kim Kardashian con su madre en el reality Keeping Up with the Kardashians, la exmujer de Kanye West reveló por qué solicitó el divorcio.

La influencer dijo que se sentía sola porque Kanye viajaba mucho. Que al principio no le dio importancia –todos valoramos tiempo a solas, sobre todo cuando nos mudamos con la pareja– pero que, con el paso de los años, empezó a pesarle.

De hecho, Kim afirma que siempre pensó que podría seguir el ritmo de su ex y acompañarle, junto con sus hijos, donde él estuviera. Pero al final se dio cuenta de que el plan era inviable.

El cambio de chip lo hizo al cumplir los 40 años, ya se sabe, la temida crisis. “No quiero que mi marido viva en un Estado completamente diferente al mío. Es triste”, dijo al respecto.

“Quiero estar con alguien con quien poder ver nuestro programa favorito, alguien que quiera hacer ejercicio conmigo todos los días. (…) Siento que he trabajado muy duro para lograr todo lo que me he propuesto. He superado mis propias metas pero no tengo a nadie para compartir mi vida”, confesó.

Fin a un matrimonio de siete años y cuatro hijos

En junio de 2012, Kardashian confirmó su relación con el rapero Kanye West. Llevaba años de amistad con él, lo que ayudó a la consolidación sentimental de la relación.Su relación se emitió en la séptima temporada del reality de las Kardashian.

El 22 de octubre de 2013, un día después del 33 cumpleaños de Kim, Kanye West le propuso matrimonio. La pareja se casó el 26 de mayo de 2014 en el Fort di Belvedere.En enero de 2021 se hizo público que la pareja estaba considerando el divorcio. Un mes después, en febrero de 2021 se hizo público que Kardashian le había pedido formalmente el divorcio a West.

Ambos tienen cuatro hijos menores en común, North West (8 años), Saint West (6), Chicago West (3) y Psalm West (2).