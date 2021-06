La populosa zona de Ocean Drive, en Miami Beach se ha visto desolada desde mayo del años, cuando las autoridades de Miami Beach restringieron el paso de vehículos particulares.

La orden trajo mucha controversia, entre los habitantes de la localidad, porque la medida benefició a los pequeños establecimientos y de personas que querían caminar libremente.

Pero otros no vieron la medida como positiva, ya que la falta de acceso perjudicó sus negocios.

La medida solamente permitía la circulación de vehículos de seguridad y de emergencia médica.

Perro el próximo 23 de junio, la Comisión de la Ciudad de Miami Beach discutirá una reconfiguración temporal de Ocean Drive hasta que se complete el estudio y la carretera se pueda rediseñar permanentemente, para su reapertura total.

Los huéspedes que visitan los hoteles de la localidad, expresaron su rechazo a la medida, debido que deben caminar varias cuadras para tomar un vehículo.

“La mayoría de los hoteles tienen estos problemas. Los huéspedes se quejan de esta situación, de que necesitan arrastrar los pies desde las cuadras de distancia, especialmente ahora durante la temporada de huracanes”, relató Mounayyer a New Times.

Pero Daniel Ciraldo, director de la Miami Design Preservation League y miembro del Panel del Distrito Cultural Art Deco, hizo una encuesta junto con a Matthew Gultanoff de Better Streets Miami Beach y lo resultados fueron sorprendente.

De 60 personas que contestaron la encuesta, Ciraldo dijo que 46 se opusieron a traer de regreso los autos, mientras que 14 apoyaron el tráfico vehicular. Ciraldo comentó que planea hacer otra encuesta, preferiblemente de conductores en las calles cercanas de Miami Beach, para poder compartir los resultados antes de la reunión de la comisión del 23 de junio.

“Cuanto más podamos estudiar esto y ver los pros y los contras y escuchar a las personas que pasan su tiempo allí, más podremos desarrollar una visión más cohesiva del futuro de la calle”, relató .

