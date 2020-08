Lauren Wambles, de 23 años, que se hacía llamar Aubrey Gold en su profesión como actriz porno, y dos hombres han sido acusados de matar a Raúl Guillén, de 51 años, cuyo cadáver en descomposición fue encontrado en una tumba poco profunda.

Three people have been arrested in connection with the murder of a missing man. Deputies say more arrests and charges are pending. https://t.co/7KLdSm2C1O

