Cuando ya 2020 se acerca a su fin, podemos concluir que ha sido un año particular, que nos viene dejando muchas historias qué contar.

Tal es el caso de la siguiente: Danny Wakefield es un hombre trans de 38 años de edad, que se volvió noticia tras dar a luz a su primer bebé en noviembre pasado.

La noticia le dio la vuelta al mundo, las redes sociales cayeron rendidas a los pies de Wilder Lea, como nombró a su bebé y todo lo que conllevó su nacimiento.

Wakefield, muy activo por sus redes, dijo que “nunca me he sentido más poderoso y orgulloso en toda mi vida”.

Todo el proceso de su embarazo lo registró en sus redes, donde ya acumula más de 47 mil seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danny Wakefield (He/Him/They) (@dannythetransdad)

Ya el día del nacimiento del bebé fue un poco difícil, puesto que el proceso de parto duró más de 10 horas pero finalmente, se pudo celebrar el nuevo nacimiento.

“¡Finalmente soy un papá oso!“, escribió en una publicación donde se le vio sosteniendo a Wilder.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danny Wakefield (He/Him/They) (@dannythetransdad)

“Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. Los instintos naturales de mi cuerpo vencieron la duda sembrada en mi cerebro y lo hice porque este cuerpo es capaz de mucho más de lo que la sociedad me ha condicionado a creer”, escribió en otro post.

Para cerrar dijo: “Dar a luz a mi bebé en casa, en el agua, fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante… el impacto que este nacimiento ha tenido en mi alma es para siempre“.

Fuente: 20minutos

También te puede interesar: