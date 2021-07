El primer vuelo con tripulación de Blue Origin llevará una serie de superlativos al espacio con sus cuatro pasajeros. Dentro de la cápsula de la tripulación de New Shepard estará no solo el hombre más rico del mundo, Blue Origin y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, sino también la persona de mayor edad que haya ido al espacio, el pionero de la aeronáutica de 82 años, Wally Funk , y el más joven, un estudiante de 18 años en los Países Bajos llamado Oliver Daemen.

Daemen fue anunciado el jueves como el último pasajero de la misión histórica (el hermano de Bezos, Mark, también estará a bordo). Blue Origin dijo en un comunicado que el aspirante a piloto será el primer cliente que paga de la compañía, pero no es el ganador de una subasta que pagó 28 millones de dólares por el privilegio.

“El ganador de la subasta de Blue Origin, que pidió permanecer en el anonimato en este momento, eligió volar en una futura misión de New Shepard debido a conflictos de programación”, se lee en el comunicado.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353

— Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021