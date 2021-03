La famosa serie Game of Thrones, que se despidió en el 2019, no tenía pensado volver. Pero para los fanáticos de esta historia basada en el libro, de George R.R. Martín.

Los productores de la cadena HBO, indicaron que los nombres de las tres secuelas de la serie tendrían por nombre: 9 Voyages, Flea Bottom y 10.000 Ships.

Game of Thrones regresaría en el 2022

Antes de estas tres secuelas, Game of Thrones prepara para el 2022, la historia House of the Dragon.

La historia se centrará en las peleas dinásticas de la familia Targaryen tres siglos antes de los hechos protagonizados por sus descendientes Daenerys y Jon Snow, incluyendo la Guerra Civil entre distintas facciones de la familia. En el reparto destacan los fichajes de Matt Smith (The Crown), Sonoya Mizuno (Devs) y Olivia Cooke (Bates Motel).

HBO ya tiene un equipo contratado trabajando en desarrollar la serie, entre ellos Bruno Heller, creador de El mentalista y de una obra de referencia dentro del histórico canal como Roma.

HBO prepara mais três séries derivadas de 'Game of Thrones', diz site https://t.co/XhvN8ZVEVt pic.twitter.com/WbqxxCfnsE — BN Cultura (@culturabn) March 19, 2021

Otros proyectos en puerta

Además de House of the Dragos, HBO prepara la adaptación de los Cuentos de Dunk y Egg .

También está en puerta una serie de animación que se está tanteando desde HBO Max, la rama más comercial y desenfadada del conglomerado televisivo.

Así que los fanáticos de Game of Thrones seguirán disfrutando de las guerras, y aventuras de Jon Snow.