Desde que fue sentenciado a 25 años de prisión en 2001, Lesmes Caseres, al igual que muchos reclusos, se ha dedicado a estudiar mientras estaba bajo la custodia del Departamento de Correcciones de Florida. Obtuvo el título de chef superior en un programa culinario de la prisión, obtuvo su título de asociado en negocios, escribió poemas para una publicación en línea y se convirtió en asistente de enseñanza en un programa de GED.

Pero lo que realmente lo ayudó a superar su sentencia es el correo que recibió de su familia y amigos. La mamá de Caseres le envía una foto de cada proyecto de mejoras para el hogar para que pueda mantenerse al día con el aspecto de su casa. Su hija, que tenía 7 años cuando fue sentenciado, le escribe cartas y le hace dibujos. Incluso rocía el papel con su perfume.

“Cuando estuvo encerrado una vez, fui y compré una tarjeta por cada día que estuvo allí”, dice Miriam Cloutier, la mamá de Caseres. “Eso significó mucho para él. Me dijo: ‘Mamá, nunca podría haber sobrevivido esos 30 días de confinamiento si no me hubieras tomado de la mano todos los días’. Cuando están pasando por cosas allí, los hace sentir más cerca de la familia y del apoyo que necesitan “.



Los familiares y los defensores de la reforma penitenciaria dicen que el correo físico actúa como una atadura al mundo exterior para las personas encarceladas. Las notas escritas a mano los conectan con sus seres queridos. Pero, el Departamento de Correcciones de Florida planea digitalizar el correo entrante, con la excepción del correo legal, y solo permitir que los reclusos accedan a versiones escaneadas de su correspondencia a través de una tableta personal o un quiosco electrónico compartido.

Además de limitar el acceso de las personas encarceladas al correo físico, el cambio de regla limitaría la cantidad de páginas que una persona puede enviar por correo a alguien en prisión. El correo entrante sería inspeccionado por un proveedor externo y luego escaneado en busca de personas en prisión para acceder electrónicamente. El Orlando Sentinel informa que los destinatarios del correo pueden imprimir las cartas o fotos que reciben, pero costaría 25 centavos una copia en blanco y negro o $ 1 para una copia a color.

“Cuando alguien es sentenciado, su castigo es que lo alejan de la sociedad”, dice Kathie Klarreich, directora ejecutiva de Exchange for Change, una organización que ofrece cursos de redacción dentro de las cárceles. “No deberíamos seguir imponiéndoles castigos una vez que están encarcelados. Mantener esos lazos emocionales ya es bastante difícil mientras están encarcelados, y quitarles una de las cosas tangibles que los conectan con el mundo exterior está mal. Es deshumanizante”.

El cronograma de cuándo se implementarán los cambios no está claro. Paul Walker, secretario de prensa del Departamento Correccional de Florida, dijo en un correo electrónico a New Times que se propone el cambio para reducir el contrabando.

“Desde enero de 2019 hasta abril de 2021, se descubrieron más de 35.000 artículos de contrabando en el correo de rutina”, escribió Walker. “Las sustancias extremadamente peligrosas, como las sustancias químicas líquidas que se utilizan para atar la marihuana sintética, pueden empaparse en papel y secarse, lo que dificulta mucho la detección. Asimismo, los narcóticos a menudo mortales como el fentanilo representan un peligro para el personal que debe manipular e inspeccionar el correo y la preso que finalmente lo recibe “.

Durante una audiencia de varias horas sobre el cambio de la regla del correo la semana pasada, los defensores de la reforma penitenciaria y los familiares de los encarcelados expresaron su oposición al plan.

Denise Rock, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Florida Cares, dice que también le preocupan las personas encarceladas mayores de 50 años, que representan alrededor del 25 por ciento de la población carcelaria general y pueden no sentirse tan cómodas con la tecnología como las personas más jóvenes.

“Me preocupa que no comprendan todo el proceso”, dice Rock.

También está en desacuerdo con una disposición que dice que el proveedor externo que procesa el correo destruirá toda la correspondencia entrante después de 90 días, a menos que el proveedor reciba una solicitud del remitente para devolverla.

“Imagínese si recibe una carta y una foto de su mamá y la escanea, pero un mes después, ella fallece. ¿Qué valor tendrán esa carta y esa foto para la persona?” Rock dice. “La regla no permite que una persona encarcelada pueda recuperar eso. Nos gustaría ver algo de consideración para cosas como esa”.

Cuando se trata del valor de las letras, Cloutier, la madre de Caseres, dice que mantener correspondencia con su hijo no solo lo ha ayudado, sino que la ha mantenido fuerte y motivada para volver a ver a su hijo libre un día. Escribirle, dice, fue más importante en los primeros días de su sentencia, cuando estaba en una instalación lejos de su casa en Delray Beach.

“Fue como una terapia poder compartir con él lo que estaba experimentando, porque él no quería que me escondiera y fingiera que era la mamá feliz y fuerte todo el tiempo”, dice Cloutier. “A veces tenía que sentarme y sacarlo. Si no pudiera sacar las cosas, probablemente estaría en un estado de depresión total. Todos somos escritores; una llamada telefónica de 15 minutos no es suficiente. Así que escribir una carta fue nuestra terapia para compartir lo que estamos pasando “.