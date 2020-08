Este martes, las redes sociales se inundaron de publicaciones con el ‘hashtag’ #RIPEminem (Descansa en paz, Eminem), causando pánico entre los admiradores del icónico rapero estadounidense Marshall Mathers lll, según difundió rt

Por Redacción Miami Diario

En un principio, muchos internautas creyeron que el músico, de 47 años, había fallecido, pero finalmente el rumor resultó ser falso. El propio artista no ha hecho comentarios sobre el ‘hashtag’, pero este jueves publicó un ‘post’ en sus redes sociales informando a sus seguidores de que pronto aparecerá en el nuevo proyecto de la rapera Young M.A.

Se pudo conocer que la extraña tendencia se originó por un usuario de Twitter, quien, por alguna razón, publicó el mensaje “I have killed Eminem” (He matado a Eminem). La declaración inmediatamente llamó la atención de los internautas, algunos de los cuales se hicieron eco con ironía, mientras que muchos otros tomaron la ‘noticia’ en serio. Eventualmente, el ‘hashtag’ se convirtió en otro meme más sobre las desgracias que están ocurriendo en este 2020.

Otro internauta tuiteó: “¿Por qué #RIPEminem es tendencia? Está vivo, dejen de hacer esto. ¿Es 2020 el peor año de todos los tiempos?”, escribió un usuario.

Otro seguidor del artista publicó: “En realidad pensé que Eminem estaba muerto, porque esto es el 202. Las cosas simplemente están sucediendo”

Me checking twitter to make sure Eminem is okay #ripeminem pic.twitter.com/Mr9geL7TT1 — Seth (@SethShaffer) August 18, 2020

Marshall Bruce Mathers III (nacido el 17 de octubre de 1972), conocido profesionalmente como Eminem, es un rapero, compositor y productor de discos estadounidense. Se le atribuye la popularización del hip hop en la América Central, y se considera que el éxito mundial y las obras aclamadas de Eminem han roto las barreras raciales para la aceptación de los raperos blancos en la música popular. Mientras que gran parte de su trabajo transgresor durante los primeros años del 2000 lo hizo enormemente controversial, llegó a ser una representación de la angustia popular y la clase baja americana. Ha sido influyente para muchos artistas de varios géneros y a menudo se le cita como uno de los más grandes raperos de todos los tiempos.

Después de su álbum debut Infinite (1996) y la obra de extensión Slim Shady EP (1997), Eminem firmó con Dr. Dre’s Aftermath Entertainment y posteriormente alcanzó la popularidad en 1999 con el LP Slim Shady. Sus dos siguientes lanzamientos, The Marshall Mathers LP (2000) y The Eminem Show (2002), fueron éxitos mundiales y ambos fueron nominados para el Premio Grammy al Álbum del Año. Después del lanzamiento de lo que se consideró su último álbum[cita necesaria] Encore (2004), Eminem hizo una pausa en 2005 debido en parte a una adicción a los medicamentos recetados[4]. Volvió a la industria musical cuatro años después con el lanzamiento de Relapse (2009), y Recovery fue lanzado al año siguiente. Recovery fue el álbum más vendido en todo el mundo en 2010, convirtiéndose en el segundo álbum de Eminem, después de The Eminem Show en 2002, en el álbum más vendido del año en todo el mundo. En los años siguientes, lanzó los álbumes número uno de EE.UU. The Marshall Mathers LP 2, Revival, Kamikaze y Music to Be Murdered By.

Con información de: rt