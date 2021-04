Luego de la aprobación del proyecto de ley que requiere que los minoristas y comerciantes fuera de la Florida, cobren impuestos sobre las ventas en línea, es importante saber los siguientes puntos sobre la nueva legislación que, según, recaudará una gran cantidad de dinero adicional para el ingreso estatal.

¿CAMBIOS?

Los compradores en línea deberán cancelar impuestos sobre las ventas que realicen a través de las plataformas digitales, dado a que la ley indica que los vendedores en línea que no estén ubicados dentro del estado de La Florida, cobren el impuesto a los residentes que les compren.

¿CUÁL SERÁ EL MONTO?

De acuerdo a información suministrada por el investigador de la organización sin fines de lucro Tax Foundation, Jared Walczak, encargada de la defensa de políticas tributarias, el monto va desde los $40 y $50 dólares al año en promedio.

Sin embargo, esto ya se vivía, incluso aún más con el pago de $70 a $80 al año con compras hechas en línea a minoristas, tales como Target y Best Buy, los cuales tienen presencia física dentro de la Florida, solo que antes del fallo de la Corte Suprema de 2018, los que no contaban con sede física no se les exigía cumplir con los impuestos sobre las ventas.

NO SE TRATA DE UN NUEVO IMPUESTO

La ley de Florida ya solicitaba desde hace un tiempo que los consumidores aportaran, de forma voluntaria, sus impuestos sobre las ventas hechas a través de internet si el vendedor no se los cobraba. Sin embargo, la mayoría no lo cumplía, algunos por desconocimiento, por lo que ahora sí deberán hacerlo tras la aprobación de la legislación.

Debido a que antes el estado no se ejercía presión sobre el pago de tales impuestos sobre las ventas, los compradores solo llegaron a aportar cerca del 2% de lo que debían.

¿POR QUÉ SE DA ESTA MEDIDA?

Los grupos empresariales que incluyen a Florida TxWatch y Florida Retail Federation, le instaban al estado desde 2018 a impulsar la legislación. No obstante, La Corte Suprema emitió un fallo en Dakota del Sur, dado a que es un derecho de que los estados exijan tal impuesto a las empresas en línea que cobren impuestos sobre las ventas, a pesar de que no tengan sede física en La Florida.

Tras el fallo, los estados comenzaron a implantar leyes que exigían la recaudación de impuestos por parte de minoristas y comerciantes que no estuvieran dentro del estado, por lo que cuando La Florida logró promulgar la ley, ya otros 43 estados la tenían vigentes dentro de sus reglamentos.

Ahora bien, debe saber que los negocios en línea que no realizan cobros por impuestos sobre las ventas, ejercen una ventaja sobre lo que sí realizan este tipo de transacciones, sobre todo, si el precio de un servicio es mayor.

A juicio del presidente y director ejecutivo de Florida TaxWatch, Dominic Calabro, la medida se trata de una “reforma y modernización fiscal importante que mantendrá los impuestos sobre las ventas y el uso como el método de imposición preferido en Florida durante otra generación”.

¿A QUÉ NEGOCIOS AFECTARÁ?

La ley que surtirá efecto a partir del próximo 1ero de julio, se ocuparán principalmente de los denominados “facilitadores del mercado”. Es decir, de las reconocidas plataformas como eBay, Etsy, Overstock y Amazon Marketplace, en la que los vendedores independientes publican y venden sus propios productos. Todas ellas ya tienen una herramienta que calcula los impuestos sobre las ventas la precio de compra de acuerdo a la ubicación del comprador, por lo que estas se encargan de hacer el traspaso de los impuestos percibidos sobre las ventas a los estados.

Uno de los ejemplos, es Amazon, el cual cobra impuestos sobre las ventas de sus mismas ventas y no sobre las ventas de terceros que utilicen su plataforma de mercado.

¿QUÉ PLATAFORMAS COBRARÁN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE FLORIDA A PARTIR DE AHORA?

Las plataformas digitales que venden aplicaciones móviles o de escritorio y tabletas, en las que se mencionan Google Play, la App Store de Apple y la Microsoft Store.

¿A QUÉ NEGOCIOS NO AFECTARÁ?

La legislación aprobado por el gobernador Ron DeSantis hace que los negocios que perciban menos de los 100 mil dólares al año en el estado de La Florida, queden exentos.

Fuente: sun-sentinel.com