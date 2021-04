Los minoristas y demás comerciantes que operan en línea desde afuera de la Florida, deberán cobrar impuestos sobre las ventas, esto, luego de que el gobernador del estado, Ron DeSantis firmara un proyecto de ley este lunes, lo que podría suponer la cantidad de al menos $1000 millones de dólares anuales a los ingresos estatales.

La ley aprobada requiere que los minoristas ubicados en otros estados hagan una recaudación de impuestos sobre las compras destinadas a la Florida.

Antes, el estado a cargo DeSantis, había solicitado que el comprador pagara los impuestos sobre las ventas, por lo que ahora la nueva ley aprobada trasladará esa carga a los minoristas o comerciantes en línea quienes se encargarán de cobrar los impuestos sobre las ventas estatales y locales, algo parecido a cómo operan las tiendas físicas.

Se conoció que el fondo fiduciario de desempleo del estado recibirá la recaudación de los impuestos sobre las ventas, dado a que ha experimentado una fuerte caída a raíz de la pandemia. Luego, cuando ya esté surtido, los ingresos que se generen a partir de ese momento, serán destinados al Fondo General de estado.

Por otra parte, el representante Bob Rommel, republicano y partidario de la legislación, indicó que la recaudación de impuestos sobre las ventas ayudará a que se reponga el fondo de desempleo.

Sin embargo, la medida no fue de agrado para algunos de los demócratas, quienes se opusieron al proyecto de ley antes de su aprobación, al considerarlo un “impuesto regresivo a los trabajadores”, además de objetar que las ganancias beneficien a los dueños de los negocios, de manera desproporcionante.

Una de las reacciones recientes fue la de la representante demócrata, Anna Eskamani, quien tras darse a conocer la noticia sobre la firma y aprobación del proyecto, indicó que “El gobernador acaba de promulgar un proyecto de ley para aumentar sus impuestos y dar los nuevos ingresos de $1,000 millones a las empresas”.

Governor just signed a bill into law to increase your taxes and give the new revenue of $1 billion to businesses. pic.twitter.com/OJJUvqqtYg

— Rep. Anna V. Eskamani 🔨 (@AnnaForFlorida) April 20, 2021