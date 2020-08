La Liga entró este domingo en el conflicto que enfrenta a Lionel Messi con el Barcelona y, coincidiendo con el primer capítulo de ‘guerra abierta’ al no presentarse el jugador argentino a las pruebas médicas a las que estaba citado en la Ciudad Deportiva.

Por redacción MiamiDiario

Se emitió un comunicado en el que se posicionó de forma indiscutible con las tesis del club, asegurando que el jugador mantiene contrato en vigor y que su única opción de salida es abonando la cláusula de rescisión cifrada en 700 millones de euros, reportó ESPN.

En su comunicado, el organismo presidido por Javier Tebas asegura que si Messi no abona la cláusula en su totalidad LaLiga no le facilitará la baja federativa, lo que supone un nuevo, y trascendental, dato a tener en cuenta.

El comunicado de la patronal, que consta de dos puntos, es el siguiente:

En Relación con las diferentes interpretaciones (algunas de ellas contradictorias entre sí) publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación, relacionadas con la situación contractual del jugador Lionel Andrés Messi con el FC Barcelona, La Liga considera conveniente aclarar que, una vez analizado el contrato del jugador con su club:

1- El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera a instar la extinción unilateral del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1085, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

2- En cumplimiento de la norma aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, La Liga no efecturará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula.

De esta manera, y aunque los abogados de Messi entienden que el Barcelona está obligado a conceder el transfer al jugador en cuanto lo solicite un club al margen de la disputa legal y jurídica que se abra entre las dos partes a partir de ahí y que podría desembocar en una sentencia que obligase al equipo que le fichase a pagar la cantidad determinada por un juez, el conunicado de la Liga complica más si cabe la situación por cuanto ya ha dejado clara su postura.

La Liga, en cuya sede hay depositada una copia del contrato del crack, afirma que éste es muy claro en sus condiciones y que Messi solo puede romperlo abonando los 700 millones de euros establecidos en la cláusula de rescisión… Y, más aún, advierte que no le concederá la baja federativa en favor de otro club si no abona dicha cantidad o, aunque eso no lo especifica en la nota, llega a un acuerdo con el Barça.

